von Hans-Jürgen Kommert

Bei den meisten Vereinen ist der Förderverein ausschließlich für die Beschaffung von Geldern zuständig – nicht so der Förderverein des FC Schönwald. Die 29 Gründungmitglieder waren am 13. Juni 2001 im Gasthaus „Schwarzwaldtanne“ zusammengekommen, um den Fußballclub in vielen Belangen zu unterstützen. Unter anderem engagieren sich die Mitglieder des Rentnerteams überdurchschnittlich für den Werterhalt des Vereinsheims oder bauten neue Hütten für den Sportplatz.

„Das Vorstandsteam des Fördervereins FC Schönwald möchte sich anlässlich des 20. Geburtstags bei allen Mitgliedern, Werbepartnern und Sponsoren recht herzlich bedanken“, erklärte dazu Vorsitzender Siegfried Lieckfeldt. Die Vereinsführung sei dankbar für die langjährige Treue und die große finanzielle Unterstützung, die die Mitglieder dem Förderverein und dem FC Schönwald erwiesen hatten.

Schrittweise über viele Jahre hinweg habe es der Förderverein gemeinsam mit dem Hauptverein, der Gemeinde Schönwald, den vielen ehrenamtlichen Helfern und vielen großzügigen Spendern geschafft, ein wunderschönes Sportgelände zu schaffen, das in vielerlei Hinsicht Eindruck mache und „auf das wir alle stolz sind“, sagte Lieckfeldt.