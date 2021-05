von mai

Alle Christen aus der Region sind dazu eingeladen, eine zeitgemäße Feier mitzuerleben. Moderne Texte und Lieder, die einen Bezug zur Pfingstbotschaft der Bibel herstellen, bilden den Mittelpunkt. „Pfingsten damals und heute“, ist das Thema. Die Feier wird unter Einbezug vieler Mitwirkenden vom Katechetinnen-Team des Pfarrgemeinderates gestaltet. Für die notwendige Anmeldung wurde die Zeit deutlich verlängert. Anmeldungen sind möglich bis Samstag um 17 Uhr bei Familie Nagel unter der Nummer 07722/6091 oder online bis Sonntagabend 18 Uhr über www.pfarrgemeinde-triberg.de . Bei der evangelischen Gemeinde der Raumschaft beginnen die Präsenzgottesdienste am Pfingstsonntag um 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Schönwald. Weitere Präsenzgottesdienste sind am Samstag, 22. Mai, um 18 Uhr in der Stadtkirche Triberg sowie am Sonntag, 23. Mai, und am Montag, 24. Mai, jeweils um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Schonach.