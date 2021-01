von Hans-Jürgen Kommert

Jede der vier Häs tragenden Vereinigungen schaffte es „in der Familie“ mit strikten Abstandsregeln. Und „De Hirtebue“ und die „FC-Hex‘“ trugen dabei sogar den Mund-Nasenschutz. Den hatten bei den Weihermännern auch die „Abstauber“ Andrea Storz und Björn Gohlke an. „So haben die Schönwälder Narren unter Corona-Bedingungen mit dem Häs-Abstaube die Fasnet 2021 eröffnet“, betonte der Chef der Hirtenbuben, Christof Kammerer.

Nicht nur nach seiner Einschätzung wird es wohl einer der wenigen Auftritte anlässlich der Fasnet sein. Umso mehr drängt er darauf, dass wenigstens das Narrenblättle „De Hirtebue“ erscheinen kann. Sein dringlicher Aufruf richtet sich daher an alle Bürger Schönwalds: „Bitte sendet viele Beiträge für das Narrenblättle 2021. Lasst uns alle teilhaben an lustigen Missgeschicken und witzigen Anekdoten des vergangenen Jahres.“ „Wir hoffen auf zahlreiche Einsendungen von Beiträgen aus den Familien, den Vereinen, den Geschäften, den Firmen, der Gemeindeverwaltung, aus dem Kindergarten oder der Schule“, so Kammerer. Als Anreiz werden für extern eingehende Beiträge Gutscheine der örtlichen Gastronomie verlost.

Die Weiherma stauben das Häs im Kreis der Familie ab. | Bild: Kommert

Gerade 2021 sei die aktive Unterstützung wichtig, da das Narrenblättle vermutlich die einzige Aktion sein wird, mit der die Fasnet und das närrische Brauchtum im „Scheewald“ aktiv erlebt und geteilt werden könne. Der Zunftabend könne nicht im gewohnten Format stattfinden. Deshalb soll es erstmals einen Sonderteil „Unser Zunftabend“ im närrischen Blatt geben. Hierfür könnten lustige Sketche, Comics oder eine Büttenrede eingereicht werden, die dann auf den Sonderseiten veröffentlicht werden. „Dabei sind Ihrer Kreativität und Fantasie keine Grenzen gesetzt“, sagte der Narrenchef.

Zudem wird es zum ersten Mal eine „Exklusiv-Ausgabe“ des Narrenblättle geben. Zum gedruckten Blatt gibt es einen USB-Stick (Datenspeicher) dazu. „Mit den Bildern, Tänzen und Auftritten auf diesem Stick wollen wir Ihnen die Scheewälder Fasnet der vergangenen Jahre direkt in Ihr Wohnzimmer bringen“, kündigt Kammerer an. Vielleicht gebe es auch die eine oder andere neue närrische Überraschung zu sehen.

Die Hirtebue ziehen sich närrische Alltagsmasken auf. | Bild: Kommert

„De Hirtebue“ wird am Samstag, 6. Februar, von den Austrägern der Narrenzunft von Haus zu Haus verkauft. Zudem werde es den Verkaufsstand bei der Bäckerei Tritschler geben.

Die FC-Hex‘ trägt einen Mundschutz. | Bild: Kommert

Beiträge fürs Narrenblättle können in den Narrenzunft-Briefkasten bei der Bäckerei Tritschler eingeworfen oder gesendet werden an narrenblaettle@hirtebue.com.