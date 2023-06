Valentin Bockstaller möchte mit seiner Agentur Schwarzwald erleben Akzente setzen – Naturerlebnis mit Tiefgang für Touristen, aber auch Einheimische, ist bei ihm angesagt. Der 22-Jährige sprüht vor Ideen, wenn es um die Frage geht, wie man Naturerleben erfrischend neu auflegen kann. Er möchte zeigen, dass Süd- und Hochschwarzwald als Urlaubsort und Heimat weitaus mehr als wunderbare Landschaften zu bieten haben.

Wandern und die Landschaft genießen, sind das eine. „Das andere ist, diese Welt mit offenem Blick durchaus auch neu zu entdecken“, umreißt Valentin Bockstaller sein Konzept: mehrstündige Touren durch den Schwarzwald mit Erläuterungen zu Flora und Fauna, mit Besichtigungen interessanter Bauwerke und vom Schwarzwälder Erfindergeist durchdrungenen innovativen Unternehmen. Vor allem auch jüngere Menschen möchte Valentin Bockstaller mit diesen Touren erreichen und ihnen den Wert der Natur näher bringen.

Die Idee, seine Liebe zum Südschwarzwald mit anderen gleichgesinnten Menschen zu teilen und sie zum Geschäftsvorhaben auszubauen, sei dann im Oktober des vergangenen Jahres gewachsen. „Seit Kindesbeinen an, und selbst heute noch, verbringe ich viel Zeit bei meinen Großeltern Monika und Erich Gold auf dem Schlüchtseehof“, erzählt der 22-Jährige und erinnert sich an die vielen Stunden, in denen ihm sein Opa das Angeln, Wissenswertes über die heimische Flora und Fauna und viel über die Jagd beigebracht hat. „Mit zwölf habe ich dann den Angelschein gemacht, mit 19 den Jagdschein.“

Warum sollte er diesen Wissensschatz also nicht mit Erlebnistouren im Süd- und Hochschwarzwald verknüpfen und Interessierten einen tieferen Einblick in die Natur, aber auch deren Potenzial geben? Das habe er sich gefragt, so Valentin Bockstaller. Keine Scheu hat er, dies mit innovativen Techniken thematisch zusammenzuführen – etwa die Gewinnung regenerativer Energie am Schluchsee mit dem anschließenden Besuch eines Start-ups in seinem Heimatdorf Brenden, das elektrische Motoren und E-Motocross-Bikes herstellt. „Das gehört doch alles zusammen“, ist Bockstallers Meinung.

Um sein Konzept voranzubringen, habe er Kontakt zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH und zum Naturpark Südschwarzwald aufgenommen. Grundsätzlich ließe sich das Konzept auch auf den mittleren und nördlichen Schwarzwald ausweiten. Zudem, so Valentin Bockstaller, hoffe er, mit einem weiteren Mosaikstein bei einer Fachhochschule oder Universität Interesse für eine Zusammenarbeit zu wecken.

Erlebnistouren bei einem virtuellen Tauchgang im Schluchsee oder bei einem Drei-Seen-Rundflug über die Schwarzwaldhöhen mit Erläuterungen und Erzählungen zur Region wären aus touristischem Blickwinkel sicherlich eine Bereicherung eines winterlichen Urlaubangebots, zeigt er sich sicher. Ideen habe er noch viele im Gepäck. Er wisse aber auch, dass es eines langen Atems und geeigneter Partner bedarf, das Konzept wirtschaftlich tragfähig zu machen.