von Hans-Jürgen Kommert

Auf dem Höhepunkt der Trimm-Dich-Kampagne des Deutschen Sportbundes in den 1970er-Jahren baute die Gemeinde Schönwald – auch auf Betreiben des damaligen Kur­arztes Wolfgang Schubert – einen Trimm-Dich-Pfad. Beginnend etwa bei der einstigen Hütte des Skiclubs Schönwald gab es einen Rundkurs in Richtung Rösslelift, durch Zins- und Straßwald, vorbei an der Adlerschanze. Auf der Tour sorgten zehn Stationen mit unterschiedlichsten Anforderungen dafür, dass die Nutzer fit blieben oder wurden. In den frühen 2000er-Jahren verfiel der Pfad immer mehr, schließlich wurden die vergammelten Reste abgebaut.

Schönwald Hier kämpfen Autos gegen "die Virusse": So sieht jetzt der Alltag in der Kita St. Antonius aus Das könnte Sie auch interessieren

2015 hatte die Aktionsgruppe Aktiv für Schönwald (AFS) einen neuen Trimm-Dich-Pfad im Blick. Gruppensprecher Manfred Fattler hatte ausgemacht, dass es vor allem an der ungünstigen Lage weit abseits liege, dass der Pfad nicht gut angenommen wurde. Deshalb hatte er angedacht, den neuen Trimm-Pfad als Fitness-Pfad im Landschaftsgarten zu schaffen.

Lösung gefunden

Nun gibt es offenbar eine andere Lösung: Es habe Besprechungen mit dem Kommandeur der französischen Armee und Bürgermeister Christian Wörpel gegeben wegen der Erneuerung des Pfades. Die französischen Soldaten wollen den Pfad neu anlegen und auch für sich nutzen – freilich soll auch die Bevölkerung Schönwalds profitieren. Geld dazu sei laut dem Kommandeur vorhanden. Die Gruppe AFS würde nach Aussagen Fattlers eventuell die Betreuung übernehmen. Weitere Verhandlungen beispielsweise mit den betroffenen Grundbesitzern wären jedoch erforderlich.

Umlaufbeschluss für Laufstrecke

Nun, in der jüngsten Sitzung des Gremiums, gab Bürgermeister Christian Wörpel den Umlaufbeschluss des Gemeinderats bekannt. Der Gemeinderat hatte beschlossen, dass die Geräte für den geplanten-Trimm-Dich-Pfad sowie Schilder für die weiteren Stationen beim Hersteller Outgym in Auftrag gegeben werden. Die Kosten lägen bei 17.000 Euro netto. Der Gemeinderat habe zudem beschlossen, dass zwischen der Gemeinde Schönwald und der deutsch-französischen Brigade eine Nutzungsvereinbarung geschlossen werden soll, nach welcher die Gemeinde jährlich einen Betrag in Höhe von 1000 Euro erhalten soll. Der Nutzungsvertrag ende automatisch nach Ablauf von zehn Jahren. Noch allerdings sei dieser Nutzungsvertrag nicht unterschrieben seitens der deutsch-französischen Brigade, war von der Gemeindeverwaltung zu erfahren.