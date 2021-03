von Hans-Jürgen Kommert

Die Gemeinde Schönwald bietet ihren Bürgern jetzt einen Coronavirus-Antigen-Schnelltest vor Ort an. So ein Bürgertest kann einmal wöchentlich von allen symptomlosen Einwohnern in Anspruch genommen werden. Die Tests wurden, zumindest am Mittwochvormittag, außerordentlich gut angenommen. Es bildeten sich Schlangen, selbst vor dem Eingang des Tagungsraums.