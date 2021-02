Zu erwerben gibt es außerdem einen USB-Stick mit vielen närrischen Videos und Bildern der „Scheewälder Fasnet“ der vergangenen Jahre. So könne man sich laut Mitteilung ganz einfach den „Zunftabend in ihr Wohnzimmer“ holen.

Die närrischen Ausgaben sind in folgenden Geschäften erhältlich: Nah und gut Winterhalter, Getränke Zimmermann, Renate‘s Lädele und in der Post Filiale Schönwald. Zusätzlich gibt es am Samstag, 6. Februar, einen Verkaufsstand bei der Bäckerei Tritschler. Beim Kauf sei auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln unbedingt zu achten, heißt es in der Pressemitteilung. Aufgrund der pandemischen Situation sei ein Verkauf von Haus zu Haus nicht möglich, so die „Zunft der Hirtenbuben“.