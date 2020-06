Die Schönwälderin hat ihr duales Studium im Bereich BWL-Tourismus mit Vertiefung im Destinations- und Kurortemanagement erfolgreich als Bachelor of Arts abgeschlossen und sammelte die vergangenen Jahre Erfahrung im Kooperationsmarketing, Vertrieb und Kommunikation bei der Ferienland GmbH und zuletzt in der Badeparadies Schwarzwald TN GmbH. „Frau Herrmann wird sich künftig unter anderem um die Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen für Schönwald kümmern, für die Planung und Durchführung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen zuständig sein, die Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Hoteliers, Gastronomen, Vermietern, Handel und dem Tourismusverband forcieren sowie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein“, schreibt die Gemeindeverwaltung Schönwald in einer Mitteilung. Herrmann ist telefonisch unter 07722/860824 zu erreichen oder per E-Mail unter sarah.herrmann@schoenwald.de