von Hans-Jürgen Kommert

Forstbeamte waren erneut zu Gast im Gemeinderat Schönwald. Nach den Stürmen Sabine und Bianca waren die vorgelegten Zahlen riesig – allerdings einseitig, will heißen: viel finanzieller Arbeitsauftwand, aber im Verhältnis wenig Ertrag.

„Verrücktes“ Jahr

Zunächst sprach Forstdirektor Frieder Dinkelaker von einem „verrückten“ Jahr, nachdem die beiden Winterstürme enorme Mengen an Nadelholz geworfen und geknickt hatten. Durch riesiges Engagement aller Beteiligten, von Privatwaldbesitzern bis hin zu forstlichen Einrichtungen jeglicher Couleur, seien die gigantischen Vorräte, auch in den Nasslagern, mittlerweile praktisch weg.

Forstdirektor Frieder Dinkelaker. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Tannen sehr stark verbissen

Allerdings folge nun bereits im kommenden Jahr die neue Forsteinrichtung, da durch Stürme und Käfer die Zehnjahresmenge bereits deutlich überschritten wurde. Zudem gelte es, die Tanne zu schützen, da diese im Landkreis unglaublich stark verbissen sei, nämlich zu mehr als 50 Prozent. Da sei auch das Engagement der Jäger gefragt. Durch das Forstschäden-Ausgleichsgesetz seien erhebliche Förderungen geflossen.

Starkholzvermarktung schwierig

Die Situation auf dem Holzmarkt sei derzeit schwierig, wusste Dinkelaker, viel Holz werde für sehr viel Geld ins Ausland verfrachtet, was aber nicht in Händen des Forsts liege. Nicht ganz einfach sei die Vermarktung von Starkholz mit Durchmessern von mehr als 65 Zentimetern.

Besonders erwähnte Dinkelaker auch das hohe Engagement von Waldpädagogin Marisa Schwenninger, die sich beispielsweise in Schönwald im Waldkindergarten einbringe.

Gefährliche und aufwendige Arbeit

Seit Dezember 2020 ist Stefan Schultis Revierleiter in Schönwald und, neben Schonach, für Privat- und Gemeindewald zuständig. Er betonte, dass die Arbeit im Sturmholz gefährlich, aufwendig und daher teuer sei. Mit der schwarzen Null, die schon für das Jahr 2020 als finanzielles Ziel ausgegeben wurde, könne man aber leben. Von den rund 280 000 Festmetern Kalamitätsholz (200 000 Festmeter Sturm- und rund 80 000 Käferholz) sei alles vollständig vermarktet oder angedient.

Revierleiter Stefan Schultis. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Das aktuelle Jahr verlaufe bisher forstlich günstig. Das Wetter mache es dem Käfer bisher schwer, was einen vorsichtig optimistischen Blick ins laufende Jahr erlaube. Bei der Nachpflanzung werde auf eine gute Mischung geachtet, um Monokulturen aufzulockern und zugleich zu stabilisieren. Nun gelte es im Bestand Käferschäden schnell zu erkennen und betroffene Bäume (erkennbar am Bohrmehl) zügig aufzuarbeiten. Durch die anhaltend feuchte Witterung hätten sich die Bäume etwas erholt, seien aber längst nicht auf einem guten Niveau.

Bei Vermarktungspreisen noch Luft nach oben

Die Vermarktungspreise seien deutlich angestiegen, hätten mit etwa 90 Euro je Festmeter im Leitsortiment „B“ aber noch Luft nach oben – „das Holz in dieser Qualität ist eigentlich über 100 Euro wert“, ist er sicher. Auch für Käferholz brach Schultis eine Lanze: „Holz, das der Buchdrucker besucht hat, weist maximal oberflächliche Fraßspuren auf, die beim Sägen sowieso wegfallen, das Holz darunter ist unversehrt und eigentlich Eins-A-Bauholz. Es reißt sogar weniger auf als Frischholz, wird aber manchmal im Splint etwas bläulich – ein Markt für Käferholz muss sich bei uns erst entwickeln“, antwortete er auf eine entsprechende Anmerkung von Adalbert Oehler (CDU).

Nicht nur auf Douglasie setzen

Schultis dämpfte auch die Erwartungen vieler, was die Douglasie als „Hoffnungsbaum“ betraf – der Forst setze auf eine gesunde Mischung anstelle weiterer Monokulturen – „einzelne Baumarten werden den Wald wohl nicht retten“.

Zahlen besser als erhofft

Die Zahlen des abgelaufenen Jahres präsentierte er allerdings besser als erhofft: Auf der Einnahmeseite steht neben dem Verkaufserlös von knapp 99 000 Euro auch eine Landesförderung von nahezu 40 000 Euro. Dagegen stehen Ausgaben von deutlich mehr als 96 000 Euro allein für die Aufarbeitung, 22 000 Euro für die Erschließung (zum Beispiel Rückegassen), knapp 3000 Euro für Kulturen sowie rund 10 600 Euro für die forstliche Betreuung – im Endeffekt stehen tatsächlich noch gut 6400 Euro als Plus.

Schönwald Das sind die düstereren Prognosen aus Schönwalds Forst Das könnte Sie auch interessieren

Vorsichtig plant Schultis das Jahr 2021, das geprägt sein wird von den Vorbereitungen für die neue Forsteinrichtung 2022. 40 000 Euro an Einnahmen setzt er ebenso viel an Ausgaben gegenüber (Aufarbeitung, Beförsterung, Kulturen und Waldschutz sowie Steuern und Gebühren) – was letztlich den Zahlen des Haushalts entspricht. „Wir rechnen mit einer schwarzen Null“, so Kämmerer Harald Häfner.

Früher warf der Wald Gewinn ab

Johannes Göppert (FLS) merkte dazu an, dass die Ausgangslage schwierig sei – „früher hatten wir mal bis zu 70 000 Euro Gewinn aus dem Wald“, wusste er. Er frage sich, wohin das Holz aus dem heimischen Wald vermarktet werde, das für etwa 30 Euro mehr als im Vorjahr verkauft werde und am Ende rund 400 Euro je Festmeter koste. „Wir verkaufen praktisch ausschließlich an regionale Sägewerke“, so Schultis.

Zähneknirschendes Akzeptieren

Dinkelaker ergänzte, dass man im vergangenen Jahr für Käferholz 20 Euro erhalten hätte, das jetzt zu Höchstpreisen am Markt gehandelt werde. „Diese Marktentwicklung können wir leider nur zähneknirschend akzeptieren“, bekannte er. Hans-Peter Schwer (SPD) fragte nach dem geringen Einschlag bei doch eigentlich ordentlichen Preisen. Das, so Schultis, liege daran, dass nach nur acht Jahren bereits das Zehnjahresziel des Forsteinrichtungsplans überschritten wurde.