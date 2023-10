Freie Liste Schönwald und die CDU gehen zusammen: Zur Gemeinderatswahl am 9. Juni 2024 treten sie gemeinsam als „Bürgerliste Schönwald“ an. „Schon nach den letzten Kommunalwahlen mit den Problemen, Listen mit geeigneten Kandidaten besetzen zu können, kam es zu Gedanken in diese Richtung“, hieß es jetzt. Zunächst habe man versucht, auch die SPD dazu mit ins Boot zu holen, was nicht gelang. „Die Sozialdemokraten wollen mit einer eigenen Liste in die Wahlen gehen“, äußerten sich Adalbert Oehler und Clemens Herrmann (beide CDU) sowie Johannes Göppert und Dirk Fehrenbach (FLS) enttäuscht.

Manch ein Bürger, der mit einer Kandidatur liebäugle, wolle sich nicht auf eine Liste festlegen, so Oehler. Mit einer Gemeinschaftsliste sehe das anders aus – „die Befindlichkeit von Fraktionen oder Parteien sind so sichtbar ausgeblendet“, so Oehler weiter. Denn, so sind sich die Vertreter der beiden bisherigen Listen einig, bei der Arbeit im Gemeinderat in Schönwald spiele weder Parteipolitik noch Fraktionszwang irgendeine Rolle, vielmehr stehe ausschließlich das Wohl der Gemeinde im Mittelpunkt.

Was aber nicht bedeute, dass es keine unterschiedlichen Meinungen gebe – diese dürften wie bisher auch jederzeit geäußert werden. Und mittlerweile habe auch die Landes-CDU für solche Listen „grünes Licht“ gegeben, erklärte Oehler dazu. Eine Verknüpfung mit aktueller Parteipolitik in Bund und Land mit den Aufgaben der Gemeinde soll dabei schon durch die Bezeichnung „Bürgerliste“ vermieden werden, interessierte Bürger sollen dadurch motiviert werden, sich in der Gemeindepolitik zu engagieren. Die Liste werde alphabetisch geordnet. Freuen würden sich alle, wenn auf dieser Liste viele Frauen stünden. Die Chancen, tatsächlich gewählt zu werden, stünden für alle gut, da bei den kommenden Wahlen einige der etablierten Ratsmitglieder nicht wieder antreten wollen.