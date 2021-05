von Hans-Jürgen Kommert

Mehrere kleinere Bauanträge hatte der Gemeinderat Schönwald in jüngster Sitzung vorliegen. So stellte ein privilegierter Bauherr im Weißenbachtal den Antrag, einen kleinen Pferdestall zu bauen, je Box sind zwölf Quadratmeter geplant. Dazu kommt Lagerfläche für Futter und Zubehör, sodass der Stall rund 72 Quadratmeter groß werden soll. Die Dacheindeckung erfolge in Trapezblech, das sich farblich am Dach des nahe gelegenen Schuppens orientiere, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt.

Doppelsteg- oder Glasplatten

Ebenfalls im Weißenbachtal liegt das zweite Vorhaben, wo der Bauherr einen Balkon anbauen und die vorhandene Terrasse mit Doppelstegplatten überdachen will – wegen der Abstandsflächen legte er auch eine Erklärung des Nachbarn vor. Ob die Überdachung mit Doppelstegplatten erfolgen dürfe, solle diskutiert werden, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Dazu Johannes Göppert (FLS): „Prinzipiell sind Doppelstegplatten Glasplatten gleichzusetzen. Eine Terrassen-Überdachung muss lichtdurchlässig sein und hat ansonsten nur die Funktion, Nässe abzuhalten.“ Er sehe daher kein Problem. Dieser Meinung schloss sich der Rest des Gremiums einstimmig an und gab das Einvernehmen.

Platz für Schnee

An der Belchenstraße will ein Ehepaar einen Zaun errichten – eigentlich sei das genehmigungsfrei, so Hauptamtsleiter Andreas Herdner. Allerdings sei dazu eine Befreiung nötig, da der Bebauungsplan „Hölltal Auf‘m Bühl“ als Einfriedung nur Sockel aus Naturstein bis zu 30 Zentimeter zulasse, mit dahinter liegender Bepflanzung. Die wollen die Eigentümer zwar ebenso, davor soll aber ein 120 Zentimeter hoher Metallzaun auf der Grundstücksgrenze entstehen. Johannes Göppert (FLS) stört sich am Metallzaun – und er sieht für den Winterdienst gewaltige Nachteile. „Wenn, dann sollten die Eigentümer einen Haftungsausschluss für Schäden durch den Winterdienst unterschreiben.“ Adalbert Oehler (CDU) plädierte für 50 Zentimeter Abstand, wegen der Schneeräumung – die Straße sei im Winter eine der liederlichsten. Nach Rücksprache mit Bauhofleiter Christof Hock beschloss man, diese 50 Zentimeter Abstand zu fordern und zugleich den Haftungsausschluss aufzunehmen – womit auch Bürgermeister Christian Wörpel leben kann. Problemlos genehmigte das Gremium eine Doppelgarage „Am Sägebauer“.

Ausschreibung läuft

Dirk Fehrenbach (FLS) erkundigte sich nach dem Breitbandausbau. Er erfuhr, dass der Tiefbau in Richtung Escheck abgeschlossen sei, es gebe noch kleinere Asphaltarbeiten im Bereich „Löwen“ und Anschlussarbeiten für das „Kreuz“. Nach den Pfingstferien soll es in Richtung Schule/Neubaugebiet weiter gehen. Und die Ausschreibung für den „großen Ausbau“ in den Außenbereich laufe derzeit.