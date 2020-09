von Hans-Jürgen Kommert

„Wir sind wirklich glücklich über diese Ausstellung. Wir haben ihn zuhause besucht – da hängen ganz, ganz viele Bilder“, erzählte die Vorsitzende des Vereins, Monika Maaß, als sie die Ausstellung eröffnete. Eine Laudatio gab es nicht, der 79-jährige Künstler selbst, der mit seiner Frau gekommen war, stellte sich und seine Art zu malen vor. Er habe schon als Kind sehr gerne gemalt, allerdings sei dies eine „magere Zeit“ gewesen – nur ein paar Buntstifte und Wasserfarben habe er gehabt. Am Anfang stehe immer die Liebe zu etwas, bei ihm war es die Malerei. „Daher war das Malen eine sichere Eins in der Schule“, erzählte Scherzinger schmunzelnd.

Nach der Schule wollte er eigentlich etwas lernen, was mit diesem Hobby zu tun hat, doch der Vater hatte andere Pläne mit ihm: Zuerst sollte mal ein Beruf her, der seinen Mann ernährt. So wurde er Werkzeugmacher in einer Uhrenfabrik in Gütenbach, was aber gut gegangen sei, die Arbeit habe viel Lebensfreude gebracht. Zunächst sei ihm aufgefallen, dass es für die vielen Spezial-Vorrichtungen keine Konstruktionszeichnungen gegeben habe, was er dann änderte. Später habe er sich dann als Konstrukteur selbstständig gemacht. Das Malen und Zeichnen habe ihn aber immer beschäftigt, zeitlebens habe er sich damit befasst. 1967 habe er dann seinen ersten Öl-Malkasten gekauft. Seine Arbeiten entstehen seither in Öl-, alternativ in Pastellfarben.

Ständige Fortbildungen

Man müsse sich auch in der Malerei weiterentwickeln. Oft falle ihm bei anderen etwas auf, was er dann für sich umsetze. „Da bleibt aber das Handwerk oftmals hinter dem Auge zurück“, gab er zu bedenken, weshalb er gerne Fortbildungen am Wochenende in einer Malschule in Hinterzarten besuche.

Zwei Schritte vor, einen zurück

Ein langsamer Werdegang sei es gewesen. „Wenn man wirklich Fortschritte machen will, muss man jede Woche mindestens ein Bild malen. Bei mir ging es immer zwei Schritte vor, einen zurück“, sagte Scherzinger. 2005 habe er erstmals bei einem Bodensee-Wochenendurlaub beim Konstanzer Maler Guido Frick einen Workshop gemacht, was ihn sehr geprägt habe. Frick habe sich in den USA selbst bei russischen Impressionisten fortgebildet. „Der russische Impressionismus ist sehr farbenfroh und in den Details wesentlich härter, nicht so verwaschen wie die französischen Impressionisten“, daher halte er sich stilistisch lieber an diese.

Die Bilder stehen zum Verkauf, die Preise bringt der Künstler selbst an. Verkaufte Werke ersetze er umgehend. Er werde immer wieder mal Arbeiten herausnehmen und neue mitbringen, versprach Scherzinger den Besuchern der Vernissage. Die Bilder zeigen Motive aus dem Schwarzwald, oft malerische Landschaften um bestimmte Gehöfte.

Die Bilder können während der üblichen Öffnungszeiten donnerstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr besichtigt werden. Kleingruppen ab fünf bis zehn Personen können auch nach Vereinbarung und Voranmeldung unter Telefon 07722/ 39 57 auch zu anderen Zeiten einen Termin vereinbaren. Die Ausstellung soll bis zum Jahresende bestehen.