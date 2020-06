von Hans-Jürgen Kommert

Beim Tanzabend in der Festhalle in Oberprechtal hat es gefunkt. Maria Elisabeth und Robert Erwin Walter haben sich vor 53 Jahren kennengelernt. „Da kamen auch immer ein paar Wälder“, sagt Maria Elisabeth Walter. Geboren wurde sie am 22. Dezember 1948 als Maria Elisabeth Gagalick im Elzacher Krankenhaus, aufgewachsen ist sie in Oberprechtal, wo sie auch die Volksschule besuchte. Sie hatte einen jüngeren Bruder. Eine Ausbildung blieb ihr verwehrt, sie musste daheim in der Pension der Mutter helfen, ebenso in der benachbarten Bäckerei bei ihrem Onkel. Nebenbei besuchte sie drei Jahre lang die Kochschule.

„Mein Großvater hatte fünf Töchter, meine Mutter war die Jüngste. Ich war dann der älteste von den drei Buben, die sie geboren hat“, erzählt Robert Erwin Walter. Er kam am 11. August 1940 im Schönwälder Weißenbach zur Welt, wo er auch die Hirtebuebe-Schule besuchte. Nach der Schule bewarb er sich bei der Post, aber es gab nicht genug Lehrstellen. So ging er zunächst ein Jahr auf die höhere Handelsschule in Furtwangen. Landete danach doch noch bei der Post, wo er 42 Jahre lang arbeitete und sich bei Lehrgängen für höhere Aufgaben qualifizierte. Die letzten Arbeitsjahre waren geprägt durch die Umstrukturierung des einstigen Staatsunternehmens. 1997 nahm er die angebotene Frühpensionierung an.

Im September 1967 lernte Marliese den Wälder in der Festhalle kennen und sie verliebten sich ineinander. Geheiratet wurde im „Oberprecht“. Standesamt und Kirche waren am Samstag 20. Juni 1970. Marliese zog mit ihrem Ehemann im Neubau im Weißenbach in Schönwald ein. Der Schwiegermutter kam sie gerade recht, um im benachbarten „Rößle“ mit anzupacken. Lange Jahre hatten sie auch im eigenen Haus einige Pensionszimmer. Zwei Söhne und eine Tochter bereicherten bald die junge Familie. Einer wohnt mit Frau und vier Kindern mittlerweile im Haus, die Pension haben sie aufgegeben. Der ältere Sohn bringt bei Besuchen zwei Enkel mit.

Marliese ist seit 30 Jahren aktives Mitglied in der Schönwälder CDU, beide sind langjährige Mitglieder des Skiclubs, Robert ist zudem passiv im Musikverein und im Roten Kreuz dabei. Ein gemeinsames Hobby ist das Radfahren – mittlerweile mit elektrischer Unterstützung. Gefeiert wird am Samstag im engen Familienkreis im „Rössle“ – allerdings in Oberprechtal.