Bei allerbestem Freibadwetter konnte Karim Kienzler, der junge Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Schönwald, beim Schwimmbadfest Massen an Badegästen begrüßen. Viele davon wurden letztlich auch Teil der Poolparty, die die Mitglieder der DLRG feierten – in etwas abgespeckter Form, da auch viele Schwimmer das Naturbecken füllten. Enorm zu tun hatte das Küchenteam, das zum Mittagessen unter anderem leckere Souvlaki-Grillspieße anbot – mit hausgemachtem Zaziki, hier hatte Schwimmmeister Enrico Faustmann trotz Verletzung nach einem Motorradunfall seine Hände mit im Spiel. Auch Kaffee mit hausgemachten Kuchen und Torten kamen bestens bei den zahlreichen Gästen am Tag für die Familie im Schönwälder Naturfreibad an. Auch für die Kinder gab es am Sonntag im Freibad reichlich zu tun: Spannende Geschicklichkeitsspiele galt es zu bewältigen, am Ende winkten kleine Sachpreise. Die DLRG-Jugend zeigte den zahlreichen Zuschauern engagierte Rettungsübungen – bei einer Wassertemperatur von rund 22 Grad und knapp 30 Grad Außentemperatur herrlich erfrischend.

In Schönwald kommt man in den nächsten Wochen aus dem Feiern übrigens nicht mehr heraus: Ab dem 21. Juli bietet der Musikverein sein Sommerfest auf der Escheck, danach folgt die Schützenwoche – und Anfang August ist das Schanzenfest.