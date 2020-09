Mittlerweile gibt es im Verein 48 aktive und 51 passive Mitglieder, zu denen sich 31 Kinder gesellen. Höhepunkt neben der Fasnet war im Jahr 2019 ohne Zweifel die Französische Nacht, bei der die Hexen sehr erfolgreich bewirten konnten. Dazu kamen der Dorfputz, das Musikerfest, die Schützenwoche sowie „innerbetriebliche Aktivitäten“ wie beispielsweise mehrere Hochzeiten. Das normalerweise mit dem Schützenverein ausgerichtete Oktoberfest fiel 2019 aus.

Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Johannes Mark übernahm die stellvertretende Vorsitzende Silke Scheuer die Leitung. Ruckzuck wurden die Jahresberichte verlesen. Schriftführerin Svenja Späth berichtete von vielen Aktivitäten während der Fasnet. Diese forderten ihren Preis: Einen niedrigen vierstelligen Betrag musste Theresa Kern als Minus in der Kasse vermelden.

Am Vortag des Erscheinungsfests starteten die Hexen mit der Fasneteröffnung und Hexentaufe in Schönwald. Danach nahmen die Hexen an vielen Auswärtsterminen teil, etwa bei Hexenbällen in Schramberg und Aichhalden, bei diversen Teufelsbällen oder beim Müllermichelesball in Mühlenbach. Hinzu kamen Umzüge in Schönenbach, Mühlenbach oder Schonach. Die Wälderhexen waren zudem bei allen Schönwälder Fasnetsaktivitäten vertreten. Für diese Auftritte studierten die Kinder mit ihren Betreuerinnen einen Tanz ein.

Bürgermeister lobt die Mitglieder

„Wo die Hexen sind, ist immer was los“, stellte Bürgermeister Christian Wörpel fest. Sie seien eine feine Truppe, die niemals bei der Gemeinde um Hilfe rufe. Sie seien eine echte Bereicherung für das Dorfleben. Er dankte den Mitgliedern für ihre Beiträge an der Fasnet und beim Rathaussturm. „Zudem tragt ihr den Namen Schönwald bei euren zahlreichen Auftritten außerhalb des Dorfes hinaus“, betonte er.

Vorsitzender fordert Verstärkung an

Der Bürgermeister leitete die Wahlen. Schwierig wurde es beim Vorsitzenden, denn Johannes Mark wollte nicht mehr (alleine) weitermachen. Nach längerem Hin und Her einigte sich die Versammlung darauf, eine Dreierteam an die Spitze zu setzen: Gleichberechtigt werden Festwart Thomas Schwer, Johannes Mark und Silke Scheuer die Hexen in die Zukunft führen, eine Satzungsänderung werde nachgereicht.

Das gewählte Vorstandsteam

Schriftführerin Svenja Spath macht weiter, als Kleiderwartin wurde anstelle von Nicole Baier nun Jonica Kienzler gewählt. Weiter geht es dafür mit den Aktiven-Beisitzern Thomas Jäckle und Blasius Willmann. Kassiererin bleibt Theresa Kern, Isabell Schilli und Michael Pfaff werden die Kasse prüfen. Jugendwartin bleibt Claudia Schwörer.