von Hans-Jürgen Kommert

Normalerweise herrscht in den Räumen der neuen Tagespflegeeinrichtung im Schönwälder Haus „Belle Flair“ der evangelischen Altenhilfe St. Georgen am Wochenende eher Ruhe. Am vergangenen Sonntag aber ging es eher etwas hektischer zu als im Normalzustand: Die katholische Sozialstation St. Marien aus Triberg, Betreiberin der Tagespflege, hatte zum Impftermin eingeladen. Gäste der Tagespflege, aber auch Mitarbeiter, hatten Gelegenheit, sich von einem mobilen Team aus Offenburg gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.

Allzu knappes Angebot

Markus Aydt, Geschäftsführer der Sozialstation, zeigte sich generell erfreut. Allerdings war für ihn die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen etwas ernüchternd: Nur 20 Impflinge konnten mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech versorgt werden.

Schwester Martina Mäder zeigt sich beim Impfen letztlich erstaunt – den Pieks selbst hat sie gar nicht bemerkt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Auch doppelte Zahl an Impfinteressenten wäre möglich gewesen

„Wir hätten wohl auch die doppelte Menge zusammengebracht, die Impfungen sind mittlerweile heiß begehrt“, so Aydts Tenor. Dennoch war er insgesamt sehr zufrieden – gerade die neuen Mitarbeiter und Gäste in der Tagespflege konnten geimpft werden.

Der Ablauf der Impfungen entsprach dem des Impfzentrums: Zuerst wurde der Fragebogen ausgefüllt, dann eine Fiebermessung durchgeführt. Es folgte der Nasenabstrich mit einem Schnelltest. Danach wurden die Personalien erfasst und überprüft und der Arzt klärte über das Prozedere auf. Dann folgte der kurze, praktisch schmerzlose Pieks. Zur Beobachtung galt es, noch eine Weile sitzen zu bleiben – dies alles, versteht sich, weiterhin nach strengem Hygienekonzept.

Das Gros der Mitarbeiter der Sozialstation ist nun bereits durchgeimpft, hat also auch die zweite Dosis erhalten. Die Mitarbeiter sowie die nun geimpften Gäste der Tagespflege erwarten in rund drei Wochen den Zweit-Termin.