„Lassen Sie uns alle teilhaben an lustigen Missgeschicken und witzigen Anekdoten 2020. Wir hoffen auf viele Einsendungen von Beiträgen aus den Familien, Vereinen, Geschäften, Firmen, der Gemeindeverwaltung, dem Kindergarten oder der Schule“, appelliert die Narrenzunft in Schönwald, die Zunft der Hirtenbuben.

Wohl die einzige närrische Aktion

Sie bittet um Unterstützung, da das Narrenblättle vermutlich die einzige Aktion sein wird, mit der sie die Fasnet 2021 und das närrische Brauchtum im „Scheewald“ aktiv erleben und mit den Bürgern teilen kann. Die Beiträge können in den Briefkasten der Zunft bei der Bäckerei Tritschler eingeworfen oder per E-Mail an narrenblaettle@hirtebue.com eingesandt werden. Als Anreiz für eingehende Beiträge werden Gutscheine der örtlichen Gastronomie verlost.

Die Narrenzunft weist darauf hin, dass der Zunftabend 2021 zu ihrem Bedauern nicht wie gewohnt stattfinden könne. Es wird daher erstmals einen Sonderteil „Unser Zunftabend“ im Narrenblatt geben. Hierfür können Sketche, Comics oder Büttenreden eingereicht werden, die die Narren auf Sonderseiten veröffentlichen.

Verkauf am 6. Februar

Auch gibt es erstmals eine „Exklusiv-Ausgabe“ des Narrenblatts, dazu einen USB-Stick/Datenspeicher. Mit den Bildern, Tänzen und Auftritten auf dem Stick wollen die Narren die „Scheewälder-Fasnet“ der vergangenen Jahre ins Wohnzimmer der Bürger bringen. Am Samstag, 6. Februar, wird das Narrenblatt „D‘ Hirtebue“ von den Zunft-Austrägern von Haus zu Haus verkauft. Es ist zudem am Stand bei der Bäckerei Tritschler erhältlich.