von Rita Bolkart

Der Othmarshof im Schönwälder Weißenbachtal hat wieder einen schmucken Glockenturm. In einer aufsehenerregenden Aktion kehrte das frisch hergerichtete Türmchen jetzt an seinen angestammten Platz zurück.

Es braucht viel Balance

Nachdem Hofbesitzer Engelbert Dold schon 2005 einiges daran repariert hatte, war nun eine Grundsanierung notwendig geworden. Dafür war Anfang Februar der gesamte Glockenturm vom Dach genommen worden. Die Holzkonstruktion hatte die Familie Dold selbst, für die Eindeckung und den Wiederaufbau fanden sie in der Firma Kammerer aus Furtwangen den geeigneten Partner. Das zierliche Dach ist nun mit Alublech eingedeckt. Mit einem Autokran wurde der Glockenturm jetzt wieder auf den Dachfirst gehievt. Während Ewald Kammerer den Kran lenkte, nahmen Klaus Kammerer und Engelbert Dold auf dem Dach den Glockenturm in Empfang. Gut gesichert balancierten sie das neue Schmuckstück an Ort und Stelle. Nachdem am Turm kurz nachgearbeitet worden war, sitzt er nun wieder an seinem Platz und verrichtet seine Aufgabe.

In luftiger Höhe wird die neue Innenkonstruktion des Glockenturmes sichtbar. | Bild: Bolkart

„Das Betzeitläuten ist ein alter Brauch“, bestätigte Engelbert Dold. Nachdem der Othmarshof 1948 nach einem Vollbrand wieder errichtet worden war, kam auch der Glockenturm wieder auf das Dach. Engelbert Dold erinnert sich noch an die Segnung der heutigen Glocke, die dem Heiligen Antonius gewidmet ist und später eingesetzt wurde.

Rücksicht auf die Nachbarn

Während im Zuge von Hofsanierungen in den 60er- und 70er-Jahren viele Glockentürme von den Schwarzwaldhofdächern verschwanden, pflegt die Familie Dold dieses Ritual bis heute. Nach der Tradition ruft die Glocke um 6 Uhr zum Gebet, erinnert um 11 Uhr an die Mittagszeit und läutet bei Einbruch der Nacht ein zweites Mal zum Beten. Im Weißenbachtal verzichten Simone und Engelbert Dold auf Wunsch der Nachbarn seit einigen Jahren auf das Frühläuten. Seit der Silberhochzeit des Ehepaares muss außerdem nicht mehr von Hand geläutet werden. Die Eltern von Simone Dold schenkten den beiden zum Festtag eine elektrische Läuteanlage. Es war zwar ziemlich knifflig, die Technik im Glockenturm unterzubringen, erinnerte sich Simone Dold, aber schließlich passte dann doch alles unter den Hut.

Es klingt jetzt automatisch

Die Anlage entbindet sie nun von der täglichen Läutepflicht, die sich oft mit anderen Tätigkeiten in Haus, Stall und Hof überschneidet.