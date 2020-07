von bk/hjk

Die Tourist-Info Schönwald und der Musikverein Kurkapelle Schönwald laden zu einem Konzert am Sonntag, 26. Juli, ins Schönwälder Naturfreibad ein. Konzertbeginn ist um 11 Uhr. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. Das Platzkonzert kann laut den Organisatoren nur bei gutem Wetter stattfinden. Der Eintritt für die Konzertbesucher ist frei.

Der Musikverein Kurkapelle Schönwald spielt am Sonntag im Freibad auf. Bild: Musikverein/Hans-Jürgen Kommert | Bild: Musikverein Kurkapelle

Im Naturfreibad Schönwald brummt es zudem derzeit so richtig. „300 Leute darf ich einlassen, 100 dürfen auf einmal ins Wasser“, erzählt Schwimmmeister Enrico Faustmann stolz. „Und sobald das Wetter mitspielt, ist der Laden voll.“ Zwar habe er ein Hygienekonzept vorlegen müssen, doch das sei sehr gut gelungen – einzig der personelle Aufwand sei dadurch erhöht, berichtet Faustmann. Er wird durch Nicole Lorbeer unterstützt, die eigentlich im Hallenbad arbeitet.

Der Schönwälder Schwimmmeister Enrico Faustmann verteilt Süßigkeiten an die Kinder. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Das alles funktioniere aber bestens, betont Faustmann. Dass es bei den Erwachsenen keine Probleme geben würde, davon war er von Beginn an ausgegangen. Was Faustmann aber besonders freut: Auch bei den Kindern klappe das mit dem Abstand und der Hygiene hervorragend. „Ich finde es super, dass sich auch die Kinder an die Regeln halten – und daher gibt es auch eine süße Überraschung für alle Kinder“, sagt er und zeigt er auf einen Korb voll mit Süßigkeiten.