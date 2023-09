Einiges zu besprechen gab es bei der Bürgervereinigung Aktiv für Schönwald (AfS) im August. Die Aktiven trafen sich in ihrer Werkstatt im ehemaligen „Wedo“.

Sprecher Manfred Fattler dankte den Helfern für die tolle Arbeit am Buswartehäuschen auf der Weißenbacher Höhe. Dann wurde die Aufstellung der Madonnen-Figur bei der Kirche besprochen. Die Figur wird auf ein Fundament gestellt, das nach Aushärtung des Betons in eine noch zu schaffende Vertiefung gesetzt werden soll. Auch die ansprechende Gestaltung der EGT-Schaltkästen schreitet voran: Nach Rücksprache mit Malermeister Wolfgang Storz sollen die betroffenen Türen abgeschliffen, grundiert und danach mit Lackfarben gestaltet werden. Begonnen werde mit dem Schaltkasten gegenüber dem Steuerbüro Schätzle an der B 500. Parallel dazu will Manfred Fattler mit der Telekom sprechen, um auch deren verunstaltete Kästen (Kabelverzweiger) nach Entwurf neu zu lackieren.

Derzeit werde an der Wassertretstelle immer wieder das Wasser abgelassen, anscheinend um das Becken zu reinigen, mit allerdings negativen Auswirkungen. Denn die natürlichen Ablagerungen kleben bei Trockenheit an den Platten sehr fest, so dass sie nur mit großem Aufwand gereinigt werden können. Nun werde man dort ein Plakat aufhängen mit der Bitte, nicht abgesprochene Reinigungsversuche zu unterlassen oder sich der Gruppe anzuschließen. Helfer seien ja immer gerne gesehen. Bei den Regengüssen der vergangenen Wochen wurde mehr Material aufgeschwemmt, so dass der Filter eigentlich zweimal pro Tag gereinigt werden müsste, was jedoch kaum zu leisten sei. Sonst sei einmal täglich eine Filterreinigung sowie einmal wöchentlich eine Beckenreinigung nötig. Es kam auch die Überlegung auf, einen größeren Filter einzubauen.

Noch fehlen Pflanzen

Die Neubepflanzung des Alpengartens ist seit Mitte Juli wenigstens teilweise fertig, es seien aber noch nicht alle Pflanzen geliefert worden. Mangels Bagger haben Margot Allgaier und Theodora Fattler begonnen, den Weg um den Garten herum durch Unkrautentfernung deutlicher zu markieren. Diese Arbeit bleibe für den Donnerstag als dringlich weiter bestehen. Vielleicht unterbinde diese Markierung auch, dass Kinder immer wieder über den frisch bepflanzten Garten laufen. Der Spielplatz sei wohl nicht mehr attraktiv genug, wurde gemutmaßt.

Zudem wurde neben dem Alpengarten die Skulptur des Kunstschmiedetreffens aufgestellt. Manfred Fattler sei dabei, eine Beschreibung der Skulptur anzufertigen, dazu sei eine Ratebox für die Zettel der Dorfrallye bestellt.

Am Sängerbrunnen fegte der Starkwind das Trachtenpaar vom Sockel, dabei sei der Kopf der Frau abgebrochen, auch das Gestell sei stark verbogen. Die Reparatur dauere wohl länger, wann das Paar wieder aufgestellt werden kann, sei noch nicht klar. Am kommenden Montag, 4. September, findet die nächste Sitzung statt, erneut um 19 Uhr in den Räumen des „Wedo“.