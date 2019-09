von Hans-Jürgen Kommert

Die Initiative „Aktiv für Schönwald“ (AfS) ist vom einstigen Spitzbergerhof nahe der Escheck hinunter ins Dorf gezogen. Im Erdgeschoss der Firma Wedo konnte sie sich günstig einmieten. Mit der Familie von Florian Bachmann, dem neuen Hofeigentümer, wurde Abschied gefeiert.

Der Umzug in die neuen Räume sei dank der Transporter der Firma Fattler gut verlaufen. Ein großer Teil der Gestelle für Weihnachts- und Osterfiguren sei bereits gemacht, Bruno Allgaier hat dazu den Plan gemacht. Die Weihnachtsdekoration müsse dringend überholt werden, darüber waren sich die Figurengruppen einig. Über weitere Figuren sollte man sich Gedanken machen, so Sprecher Manfred Fattler. Marlies Heger sprach in diesem Zusammenhang den neuen Dorfplatz an.

Mustergültig gelöst

Ein Lob richtete Wolfgang Schubert an die Tourist-Info und das Ferienland – die viel gescholtene Beschilderung am Gutenparkplatz, bei der der Guten-Rundweg nie erschien, sei mittlerweile mustergültig gelöst. Noch immer nachbesserungswürdig sei die Beschilderung auf dem Rundweg – wer nicht zufällig um die Ecke schaue, finde die Hubertuskapelle nicht.

Hubert Heger stellte fest, dass die Findlinge auf dem Parkplatz nun seit einem Jahr nicht mehr beschmiert wurden – dafür sollte man um die Sitzgruppen herum mähen. Bruno Allgaier überbrachte die Anregung aus der Bevölkerung, die Gutachquelle zu fassen. Martin Moser sprach einen Handlauf am Fußweg vom Parkdeck der Tiefgarage des Kurzentrums an. Der sei sogar schon fast finanziert gewesen, doch der ehemalige Verwalter des Kurzentrums hatte die Montage verhindert.

Doch so ganz ohne Arbeit an ihrem Einsatztag Donnerstag wollte es die Aktionsgruppe auch vor der kleinen Feier mit der Familie Bachmann nicht belassen: Das lang ersehnte Bild in der Art von Hundertwasser wurde an der Bushaltestelle Inselklause montiert. Nachdem es wegen der vielen Schmierereien schon seit längerer Zeit auf der Dorfseite angebracht wurde, kann man nun aus Richtung Triberg ein schickes Bild in der Art des berühmten Künstlers sehen.

Der Monatstreff am 7. Oktober findet um 20 Uhr in den neuen Räumen im Wedo-Gebäude hinter dem Landmarkt Winterhalter statt.