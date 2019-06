von Simona Ciubotaru

Wie bei jedem Konzert aus seiner monatlichen Veranstaltungsreihe durfte sich der Kulturverein SKT Schönwald erneut über zahlreiches Publikum freuen. Das Duo Two Voices war zu Gast im „Eschle“ und entzückte die Zuhörer mit einer musikalischen Zeitreise.

Musik für viele Generationen

Gute Musik, Covers, die drei Generationen kennen und lieben – Oldies, Pop, Folk und Country haben Richard Schuster (Gitarre, Stimme, Bluesharp) und Ute Herchenbach (Stimme, Gitarre, Querflöte) an dem Abend vorgetragen und hatten mit ihrem Repertoire eine sehr gute Wahl getroffen.

Ausgelassene Atmosphäre

Im „Eschle“ entstand eine ausgelassene Atmosphäre wie in einem Pub. Das Publikum interagierte mit den Künstlern, es gab auch lustige Kommentare und kleine Geschichten, humorvolle Momente.

18 Titel allein im ersten Konzertteil

Allein im ersten Teil sangen die beiden Musiker um die 18 Titeln, angefangen mit „Heute hier, morgen dort“, „Mr. Rock ‚n‘ roll“, „Calm after storm“, über „Come together“, „I got you, babe“, „The boxer“, „500 miles“ – bis zum „Kriminal-Tango“, „Weit, weit weg“, „Der alte Wolf“ und den wehmütigen „Sound of silence“ sowie „Je ne regrette rien“.

Stürmischer Applaus

Im zweiten Teil gab es um die 20 Titel wie: „Nights in white stin“, „California dreaming“, „For my lover“, „bad moon rising“ „ring of fire“, „Que sera, sera“ und vieles mehr. Die Musiker hatten eigentlich mit „Gute Nacht, Freunde“ aufhören wollen, aber das Publikum applaudierte stürmisch und wollte mehr hören. Zugabe, noch eine darauf, und noch eine – bis die Veranstalter mit einem Augenzwinkern die Leute nach Hause schicken mussten.

Gekonnte Darbietung

Die beiden gut eingespielten Musiker sangen fast alles zweistimmig – Ute mit einem tiefen und runden Timbre, Ritchy, wie er sich nennt, mit seinem hellen Tenor. Auch rhythmisch war die Darbietung gekonnt. Die empfindlichen Gitarren verstimmten sich allerdings zunehmend, je heißer es im Raum wurde. Aber niemanden störte das, denn das Duo vermochte es, sein Publikum mitzureißen, es auch zum Mitsingen zu bringen – manche Leute fast durchgehend, Wort für Wort, drei Stunden lang.

Musikalische Reise durch die Jugend

Die Zuhörer genossen sichtlich die musikalische Reise in die jungen Jahren des eigenen Lebens – Melancholie, Wehmut, Verträumtheit, Sehnsucht nach der Jugend oder einer verlorenen Liebe – der Abend wurde sehr emotionell. „I know, I have to go… is a time to make a change“ war ein sehr schöner Dialog, in dem Utes dunkle Stimme zum ersten Mal richtig zur Geltung kam. Bei „Come togheter“ von Beatles synchronisierten sich die beiden Gitarren sehr gut und der Bass von Ritchy klang richtig groovig. „Forever young“ berührte tief. „I got you, babe“ wurde für einige zum Ohrwurm.

Gemeinschaft der Herzen geschaffen

Im zweiten Teil des Abends steigerten sich die Künstler erst recht. Viele Lieder, die man so lange kennt, werden irgendwie schöner, lebendiger, wenn man sie live mit den beiden Interpreten hört. Dabei haben sie weder ein Orchester, noch verfügen sie über besondere instrumentalische Fähigkeiten. Es ist ihr Talent, eine Gemeinschaft der Herzen zu erschaffen, diese Nähe, die als Freude empfunden wird, diese Wärme, die wie eine Feuerblume in den Seelen der Zuhörer aufblüht.