von Hans-Jürgen Kommert

Bereits vor einigen Wochen hätte sie im Eschle ihr Buch vorstellen sollen, damals musste sie wegen Krankheit absagen – nun hatte es die bekannte Pianistin Natalie Damm geschafft, im Sozialen kulturellen Treffpunkt (SKT) ihre musikalische Lesung durchzuführen.

Aus Tagebuch-Einträgen entstanden

Dabei präsentierte sie ihre erste Veröffentlichung als Autorin: „Hinaus, in die große weite Welt“ heißt das Büchlein, das die Pianistin im Eigenverlag herausbrachte. Es enthält märchenhafte Erzählungen, die nach ihrer Aussage aus ihren Tagebuch-Aufzeichnungen entstanden sind. Sie untermalte die durchaus längeren Erzählungen mit selbst komponierten Melodien, die mal aufrüttelten, aber auch mal zum Träumen anregten.

Zuhörer eingebunden in die Erzählungen

Träumerisch-fantasievoll erschienen auch die Märchenerzählungen, die sie sehr lebhaft zum Teil rollenspielend vortrug. Der geneigte Zuhörer wurde so eingebunden in die Märchen – man konnte durchaus auch mal herzlich lachen.

Das Publikum lauscht den Erzählungen und dem Klavierspiel der Pianistin aus Gremmelsbach. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Zwar ist im ehemaligen „Atomladen“ der Platz von Haus aus eher sparsam vorhanden – doch der wenige Platz war gut gefüllt. Die Besucher erlebten eine Konzertpianistin, die bewies, dass sie auch mit einer geradezu grenzenlosen Fantasie gesegnet ist – die aus dem harmlosen Seelenwald vor ihrer Haustür in Gremmelsbach einen Zauberwald gestaltete. Dabei las Natalie Damm nicht einfach – vielmehr verwandelte sie sich in die Tiere und Personen, die sie sprechen ließ, und dies zur Begeisterung ihrer Zuhörer.

Angeregter Austausch zum Abschluss

Herzlichen Applaus erhielt sie für ihre Eigenkompositionen, die sie in die Lesung einstreute, mal zauberhaft verspielt, mal energisch vorpreschend. Am Ende stand Natalie Damm in angeregtem Austausch mit den Machern des SKT wie auch den Besuchern Rede und Antwort. Sie machte darauf aufmerksam, dass das Büchlein in der Triberger Buchhandlung Schönenberger erhältlich sei, mitgebracht hatte sie nur wenige Exemplare.