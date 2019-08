von Rita Bolkart

Schon zum dritten Mal lud Luitgard Fehrenbach vom Landfrauenverein Raumschaft Triberg die Kinder des Ferienprogramms nach Schönwald zum Kräutertag ein. Unterstützt von ihren Vereinskolleginnen Andrea Kienzler und Isolde Kaltenbach vom Vorstandsteam plünderten die Jungen und Mädchen den Kräutergarten von Luitgard Fehrenbach.

Luitgard Fehrenbach hilft den Kindern beim Kinderferienprogramm bei der Auswahl der Kräuter in ihrem Bauerngarten in Schönwald. | Bild: Rita Bolkart

Dabei gab es einiges Interessantes zu erfahren über den Garten, seine Pflanzen und die Insekten. Im eigens dafür eingerichteten Nebenraum hatte Luitgard Fehrenbach alles für die Herstellung von Kräutersalz, Kräuterdips und einem Erfrischungs-Kräuter-Getränk vorbereitet.

Bis genügend Kräuter für den Nachmittag bei Luitgard Fehrenbach geschnitten sind, kommt jedes Kind an die Reihe. | Bild: Rita Bolkart

Jedes Kind hatte ausreichend Platz, um beim Zupfen und Schneiden mitwirken zu können. Sellerie, Pfefferkraut, Lieb­stöckel, Zwiebelrohr, Lauch, Dill, Majoran, Bohnenkraut und Petersilie, alles fand seine Verwendung. Mit dieser Veranstaltung hat Luitgard ­Fehrenbach selbst nur die besten Erfahrungen gemacht. Die Kinder seien immer interessiert und mit Feuereifer dabei, bestätigte sie.

Nachfrage deutlich größer als das Angebot

Das bejahte auch Alina Hettich von der Stadt Triberg. Das Interesse am Kräutertag war größer als das Angebot an Plätzen, deshalb erhielten fünf Kinder eine Absage, als sie noch kurzfristig mit wollten. Alina Hettich war begeistert darüber, wie perfekt Luitgard Fehrenbach wieder alles vorbereitet hatte, und die Kräutersalzherstellung lief wie am Schnürchen.

Kinder mit großem Spaß dabei

Auch insgesamt zog Alina Hettich eine positive Bilanz des Triberger Ferienprogramms. Bekanntes und Bewährtes war im Angebot, das die Kinder mit großem Spaß annahmen. Obwohl es in diesem Jahr keinen großen Ausflug gab, fanden alle Freizeitvorschläge Anklang beim Nachwuchs. Höhepunkt waren die Reitnachmittage bei Angela Kammerer in Nußbach und der Besuch des Barfuß-Pfades in Gutach.