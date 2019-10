von Hans-Jürgen Kommert

Praktisch direkt im Anschluss an die Herbst-Hauptprobe kam die Feuerwehr Schönwald im Eschle-Keller zusammen – die anschließende Manöverkritik und die 146. Hauptversammlung standen an.

Auch mit dem Tod konfrontiert

Schriftführer Clemens Faller berichtete von einem recht anspruchsvollen Jahr mit insgesamt 23 Einsätzen der Mannschaft sowie einem der Führungsgruppe C. Nach Jahren der Ruhe wurden die Mitglieder der Schönwälder Wehr im Berichtsjahr auch wieder mit dem Tod konfrontiert.

Wasserfahrten wegen Trockenheit – und Einsätze wegen Überschwemmungen

Wieder einmal sorgte die Dürre für sechs Einsätze bei Wasserfahrten, auf der anderen Seite gab es erneut Überschwemmungen und umgerissene Bäume auf den Straßen – wieder ein Jahr der Extreme, das die Wehrmänner seit der vorigen Generalversammlung erleben mussten.

Von Schnee verschüttetes Mädchen befreit

Bereits wenige Tage nach der Herbsthauptübung lag der erste Baum auf der Straße, in derselben Zeit mussten vier Wasserfahrten organisiert werden. Eine Gewässerverunreinigung sowie eine Überschwemmung an Heiligabend folgten. Am Neujahrstag musste eine Tür geöffnet werden, hier stießen die Helfer auf die Leiche des Bewohners. Am 9. Februar folgte die nächste Türöffnung, hier war die Wohnung wider Erwarten leer. Noch am selben Tag musste gegen Abend ein von Schneemassen verschüttetes Mädchen befreit werden.

Zimmerbrand und Katzenrettung

Eine Straßenverunreinigung am 7. März sorgte für den nächsten Einsatz. Ein befürchteter Brand zwei Tage später entpuppte sich als Rückschlag vom Rauch eines Schwedenofens, verursacht durch die Wetterlage. Am 24. März musste ein Baum gefällt werden, der auf die Straße zu stürzen drohte. Erneut Wasser im Gebäude hieß es am 4. April, am 1. Mai wurde eine Katze aus luftiger Höhe befreit. Am 17. Juni wurde die Wehr zu einem Zimmerbrand gerufen, der zwei Verletzte zur Folge hatte. Per Türöffnung wurde eine hilflose Person am 26. Juli befreit. Der Juli endete mit der Beseitigung einer 500 Meter langen Ölspur.

Mensch aus Auto befreit

Ein Flächenbrand sorgte am 2. September für den Einsatz der Feuerwehr, am 15. sowie am 24. September wurde wieder einmal Wasser gefahren. Dazwischen, am 17., musste erneut eine Türöffnung bei einem verletzten Mitbürger durchgeführt werden. Am 10. Oktober wurde per Hydraulik-Schere und -Spreizer eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug befreit. Noch am selben Tag wurden wegen eines

Fehlalarms aus Schonach die Mitglieder der Führungsgruppe C gerufen.

Viele Testeinsätze absolviert

Zudem absolvierte die Wehr 13 Gesamtproben, fünf Proben für die Maschinisten und vier für die Atemschutzträger, sechs Instandsetzungsproben, drei Proben für Gruppen- und Zugführer, fünf für die Führungsgruppe C sowie 19 Übungen für das Leistungsabzeichen in Gold. Kassier Harald Schwörer berichtete erneut von einer recht knappen Kameradschaftskasse.

Rathauschef verspricht „bestmögliche Unterstützung“

Bürgermeister Christian Wörpel zollte große Anerkennung. „Für Euch ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Ihr kommt, egal bei welchem Wetter, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit; wir haben eine ausgezeichnete Zusammenarbeit und viel Vertrauen in unsere Feuerwehr und versprechen Euch eine bestmögliche Unterstützung“.

