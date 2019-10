von Rita Bolkart

Das Frauenfrühstück der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) erfreute sich auch in der aktuellen Auflage großer Zustimmung in der ganzen Raumschaft. An einem Nottisch, der in aller Eile ufgebaut wurde, fanden dann die letzten Frauen einen Sitzplatz im der Tenne des Reinertonishofs.

Christliche Werte wichtig

Mit einer kurzen Andacht zu Beginn des Frühstücks startete der Vormittag des gemütlichen Beisammenseins und der geistigen Impulse. „Reden ist Silber, Schweigen ist Gift“, diesen Vortrag mit Helgrit Stegmann aus Villingen hatte sich das Vorstandsgremium für das Frühstück ausgesucht. Dabei, erläuterte Jutta Schlimpert, achtete der Vorstand auf einen Themeninhalt, der die vorwiegend älteren Besucher anspricht und christliche Werte beinhaltet. Außer ihr engagieren sich Solveig Hettich, Petra Pfaff, Johanna Pes und Miriam Rütschle für die Frauengemeinschaft. Unterstützt werden sie von Claudia Masny und Anja Maier, die den musikalischen Rahmen gestalten.

Beispiele aus der Bibel

Anhand von biblischen Beispielen erläuterte Helgrit Stegmann, wie entscheidend es ist, in der Familienkonstruktion loszulassen und losgelassen zu werden. Der Altersgruppe um die 50 komme dabei eine wichtige Rolle zu. Sie funktioniere wie ein Scharnier zwischen der ganz jungen und der alten Generation. Nur wer aber von seinen Eltern wirklich losgelassen wurde, kann eine eigene stabile Beziehung eingehen und seine eigenen Werte bestimmen.

Steiniger Weg des Loslösens

Dieser Weg, sich als junger Erwachsener vom Elternhaus zu lösen kann durchaus schwierig und steinig werden. „Wer aus der Pole Position startet, schwächelt hinten raus“, erklärte Helgrid Stegmann zu den Jugendlichen, die sich den Start ins Erwachsenenleben von den Eltern, wie auch immer, ebenen lassen. Solche Abhängigkeitskonstrukte können durchaus seltsame Blüten treiben, hatte sie auch hier einige Beispiele parat.

Aus einer stabilen Stellung heraus jedoch ließen sich Themen ansprechen, die für abhängige Beziehungen ein Tabu bleiben, nannte Helgrit Stegmann die Vorteile eines geglückten Loslösungsprozesses. In einer Murmelrunde gab sie den Frauen die Gelegenheit, sich über ihre eigenen Erfahrungen auszutauschen.