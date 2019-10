Ein Projekt zum Kita-Wettbewerb „Plastikfreier Kindergarten“ zog kürzlich die ehemalige Spitzenbiathletin und Umweltpatin des JUL-Umweltpreises, Simone Hauswald, in die Schönwalder Kita St. Antonis.

„Garantiert kein Plastik„

„Da steckt ganz schön viel drin, aber garantiert kein Plastik“, zeigte sich Simone Hauswald während der Herstellung von Öko-Knete begeistert. Die ehemalige Biathletin folgte einer Einladung der Kinder der Kita St. Antonis in ihrer Heimatgemeinde, die der frühere Spitzensportlerin zeigen wollten, wie Plastikkonsum bereits im Kindergarten im Übermaß den Alltag bestimmt und dass es ganz praktikable Möglichkeiten gibt, diesem Herr zu werden.

Bundesweiter Wettbewerb

Derzeit läuft der bundesweite Kita-Wettbewerb „Plastikfreier Kindergarten“, den Simone Hauswald zusammen mit weiteren bundesweiten Vertretern aus Politik und Wirtschaft – darunter Minister und mehrere Oberbürgermeister – gern als Umweltpatin unterstützt. JUL (Jugend Umwelt Leben) ist eine gemeinnützige GmbH aus Weimar und Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Sie hatte Mitte Juli alle Kindergärten im gesamten Bundesgebiet dazu aufgerufen, „Schluss mit Plaste“ im Kindergarten und im häuslichen Umfeld zu machen. Auch die Jungen und Mädchen der Kita St. Antonis in Schönwald sind dabei.

Plastikvermeidung macht kreativ

Mittlerweile sind gut drei Dutzend Einrichtungen diesem Aufruf gefolgt und haben bereits neugierig auf tolle Wettbewerbsbeiträge gemacht. Vom selbst inszenierten Umwelttheaterstück über einen eigens komponierten Müllsong und Tauschbörsen für Plastikspielzeug, die Verbannung von Plastikflaschen und -verpackungen und gleichermaßen Finden von vernünftigen Alternativen bis hin zu Nachhaltigkeitsexperimenten reichen die Ideen der bisher teilnehmenden Kindergärten – der Umwelt zu Liebe und natürlich auch, um den JUL-Umweltpreis 2019 in ihren Kindergarten zu holen.

Schönwälder Kita im Endspurt

In der Kita in Schönwald befinden sich die Kinder mit ihren betreuenden Erzieherinnen kurz vor der Vollendung ihres Wettbewerbsbeitrages.

„Unser diesjähriges Fastnacht-Motto ,Unter Wasser, über Wasser‘ führte schnell thematisch zur Meeresverschmutzung, und so kam eines zum anderen. Plötzlich waren wir inmitten eines eigenständigen Projektes, das sich ganz der Plastikproblematik widmete.

Die Geschichte vom traurigen Fisch

„Anhand der Geschichte vom traurigen Fisch und einem ausgedienten Terrarium konnten wir dies gut für die Kinder begreifbar machen“, erklärt Kita-Leiterin Gabi Hirt. Mit dem Arbeitstitel „Unsere Taktik ist weniger Plastik“ wurde also in der Einrichtung ausgiebig diskutiert, geforscht und darüber gebrütet, wie der Kindergarten „Schluss mit Plaste“ machen könnte.

Plastik-Detektive unterwegs

Unter anderem waren die Plastik-Detektive unterwegs und sammelten erstaunlich viel Plastikmüll. „Eine weitere Aktion war unser gerade stattgefundener Upcycling-Tag, an dem wir gemeinsam mit Simone neben vielen anderen praktischen Dingen plastikfreie Knete hergestellt haben. Mehl, Öl, Salz, Wasser und Lebensmittelfarbe: Fertig ist ein tolles Knetvergnügen, welches der Plastikvariante in nichts nachsteht“, so die engagierte Erzieherin weiter.

Hauswald ist voller Bewunderung

Umweltpatin Simone Hauswald war voller Bewunderung über den Projektstand des Kindergartens sowie für die klasse Ideen der Kinder. Ihr Engagement fasst sie wie folgt zusammen: „Für mich stand schnell fest, dass ich die Patenschaft für den JUL-Umweltpreis übernehme. Denn dieses Thema geht uns alle an. Nur wenn wir etwas gezielt in die Hand nehmen, die Verantwortung für unseren Planeten Erde gemeinsam übernehmen und jeder einzelne – ob groß oder klein – seinen Beitrag dazu leistet, dann können wir etwas verändern und Großartiges bewirken.“

Der Wettbewerb endet am 31. Oktober. Der mit 5000 Euro dotierte JUL-Umweltpreis wird am 29. November in Weimar verliehen.