von Hans-Jürgen Kommert

Dank zahlreicher Spenden gelang es der Richard-Dorer-Schule mit dem Zirkus „Bingo“ aus Horb, eine Zirkus-Projektwoche mit den Schönwäldern Schülern zu veranstalten.

Spenden ermöglichen Projektwoche

„Der Zirkus besteht aus den Resten des ehemaligen tschechischen Staatszirkus“, erklärt Schulleiter Bernhard Läufer, dem dieses Projekt seit Jahren am Herzen liegt, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Seit Jahren bestreitet dieser Zirkus nur noch Projekte mit Schulen, so Läufer. „Wir haben einen wirklich einmaligen Preis bekommen“, räumt der Schulleiter ein. Zahlreiche Spenden waren dennoch nötig, um den Zirkus nach Schönwald zu holen.

Eltern helfen beim Zeltaufbau

Am Samstag baute das Zirkus-Team nun gemeinsam mit Lehrern und zahlreichen Eltern das kleine Zirkuszelt neben der Skiclub-Hütte an der Adlerschanze in Schönwald auf. Ab Montag tauschten die Schüler dann das Klassenzimmer gegen das Zirkuszelt und begannen mit den Zirkusleuten während der gewohnten Unterrichtszeiten verschiedene Programmpunkte für eine vielfältige und unterhaltsame Aufführung einzuüben.

Clowns und Trapezkünstler

Und da geht es zur Sache: Da gibt es zwar, natürlich, auch Clowns, aber auch das Trapez wird eifrig genutzt. Die Schüler gehen nicht klassenweise ins Zelt, sondern nach Neigung. Wer sich fürs Trapez interessiert, geht dorthin, wenn es an der Reihe ist, dabei sind alle Klassenstufen versammelt. Und: Die Zirkusleute verlangen ganz schön etwas von ihren Schützlingen, schließlich soll es eine tolle Vorführung werden.

Premiere am Freitag

Mit viel Geduld und immer mit sicherer Hilfestellung arbeiten die Profis mit den Kindern und studieren die einzelnen Programmpunkte ein. Den Höhepunkt dieser Projektwoche bildet die Aufführung im Zirkuszelt im Schanzenauslauf der Schönwälder Adlerschanze am Freitag, 17. Mai, ab 16 Uhr, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist. Der Eintritt für Erwachsene beträgt fünf Euro, für Kinder drei Euro. Die jungen Akteure und ihre Mitstreiter hoffen auf viele Zirkusbesucher.