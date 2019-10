von Hans-Jürgen Kommert

Auch in diesem Jahr organisierten die Schönwälder Christdemokraten einen Seniorennachmittag. Zum 35. Male gab es in diesen Jahr neben vielen traditionellen Elementen auch eine kleine Neuerung: Was läge angesichts des Zeitpunktes näher als ein Quiz zum Thema Deutsche Einheit am 30. Jahrestag der Maueröffnung? Doch zunächst begrüßte Adalbert Oehler Bürgermeister Christian Wörpel, der später auch einige Worte an die Senioren richtete.

Aufgerissene Straßen als Ärgernis

Der Fraktionsvorsitzende Clemens Herrmann ließ es sich nicht nehmen, aus dem Gemeinderat zu berichten. Unter anderem ging er auf die Umgestaltung des Freibads und die Ortsmitte ein.

Nicht bei allen Schönwäldern gern gesehen sind die Grabarbeiten für die Nahwärme, in deren Zug auch meistens Leerrohre für Wasser und Abwasser sowie Breitband in die Straßen verlegt werden. Das war auch Thema beim Seniorennachmittag. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Leerrohre werden gleich mitverlegt

Ein Schwerpunkt seiner Berichterstattung aber war – für viele auch ein Ärgernis – der Bau der Nahwärmeleitungen durch das Dorf. An der Stelle, an der die dick isolierten Rohre eingebaut würden, lägen auch in der Regel zugleich die Wasser- und Abwasserleitungen. Sie würden in Augenschein genommen, bei Bedarf auch gleich erneuert und die Leerrohre für Glasfaserleitungen verlegt. Auch die Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen im Außenbereich wurde thematisiert.

Waldgruppe für Kindergarten?

Der Bürgermeister freute sich über die neue Ärztin und das Seniorenzentrum, das wohl spätestens Mitte des nächsten Jahres eröffnet werden könne. In Sachen Kindergarten, der schon wieder zu klein zu ­werden drohe, werde man sich demnächst über die Eröffnung einer Waldgruppe unterhalten. Als positiver Effekt der Verlegung der Nahwärme­-Leitungen werde die ein oder andere Straße gleich generalsaniert, wie das bei der Bourg-Achard-Straße der Fall sein wird.

Zwischenlösung für Beheizung

Auf die Frage nach der Beheizung stellte der Schultes zunächst eine Zwischenlösung vor: Zunächst werde die Wärme über Halle, Hallenbad und „Hirschen“ geliefert, in der nächsten Ausbaustufe rechnet er mit dem Bleimatthof, der bereits jetzt Wärme auch in das Werk der Burger-Group liefere.

Wohlfühlprogramm für die Senioren

Bei Kaffee und Kuchen, später aber auch kalten Getränken, neuem Wein und Kilwi-Küechli fühlten sich die Rentner richtig wohl. Sie freuten sich, dass Wörpel sich wieder die Zeit genommen hatte, sie zu besuchen.

Unterhaltung kommt nicht zu kurz

Zur Auflockerung hatte Adalbert Oehler den Besuchern Bilder von den Seniorennachmittagen der vergangenen Jahre mitgebracht, zudem war ein Film über die Hintergründe der Deutschen Einheit zu sehen. Und natürlich gab er auch wieder seine Herbstgedichte zum Besten.

Viel Spaß hatten die Teilnehmer mit dem Musiker Erich Kaltenbach. Die letzten Minuten des Nachmittags wurde mit dem Textbüchlein von Meinrad Belle und der musikalischen Umrahmung durch den Musiker wieder kräftig gesungen.