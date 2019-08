von Hans-Jürgen Kommert

Seit Jahren plant der Skiclub Schönwald die Modernisierung der Skirollerstrecke und der Schießanlage des Rothaus-Loipenzentrums im Weißenbachtal. Großer Wunsch war auch, endlich Toiletten zur Verfügung stellen zu können.

Neue Möglichkeiten durch interkommunale Wasserversorgung

So hatten denn Verwaltung und Gemeinderat des Dorfes im Herbst darüber zu entscheiden, ob im Zuge der Bauarbeiten auch eine recht großzügige WC-Anlage an der Ski­rollerstrecke entstehen darf. Die Möglichkeit hierzu wurde geschaffen durch die interkommunale Wasserversorgung, die über die Weißenbacher Höhe führt. Eine entsprechende Abwasserleitung mit Pumpanlage sei ebenfalls in Planung. Das letzte Wort im Außenbereich hatten die Fachbehörden, der Gemeinderat hatte sein Einvernehmen erteilt.

Immer wieder Staus an Schießständen für Kleinkaliber

Schon mehrfach hatte es von verschiedener Seite zudem Anregungen gegeben, die Schießstände für Kleinkaliber zu erweitern, da es bei Massenstart-Veranstaltungen immer wieder zu Staus an der Anlage kam. Diesen Anregungen trägt man nun Rechnung. Etliches an Geld – und natürlich an ehrenamtlichen Arbeitsstunden – fließt in den Umbau. Dazu gibt es auch reichlich Zuschüsse.

Aufwertung von acht auf 14 Schießbahnen

Die bisherigen Schießstände an den beiden Seiten, die ausschließlich für Luftgewehr gedacht sind, wurden verlängert, was eine Aufwertung von acht auf 14 Schießbahnen bedeutet.

Rollerstrecke soll ausgebessert werden

Zugleich wird das Material der Erdbewegungen zur Auffüllung der bestehenden 50-Meter-Bahnen verwendet, Reste werden in den Wald gekarrt, um Bodenverwerfungen aufzufüllen. Daneben soll zu einem späteren Zeitpunkt die Umfahrung asphaltiert und der bestehende Asphaltbelag der Rollerstrecke ausgebessert werden.

Automatisierung kostet viel Geld zusätzlich

„Ich bin begeistert, dass so viele Helfer da sind, um uns Kosten einzusparen“, äußerte sich „Mister Rothaus Arena“ Günter Faller, der wohl im Unruhestand beinahe mehr Zeit an der Biathlon-Anlage verbringt als daheim. Denn die ursprüngliche Planung sah zwar die Erweiterung vor, nicht aber die Automatisierung der Schießstände, was sehr viel zusätzliches Geld kostet.

Viele Vereine helfen mit

„Wir haben Hilfe von vielen Vereinen der Umgebung, deren Athleten hier auf der Anlage trainieren“, freut sich der Heimtrainer der jungen Biathlon-Begeisterten. Derzeit könnten nur die 14 Luftgewehr-Schießstände genutzt werden. Doch die Männer, Frauen und größeren Kinder sind mit Feuereifer daran, dies zu ändern. Die seitlichen und hinteren Abgrenzungswände sind bereits fertig montiert.

Verbesserungen fürs Schneeräumen

Es gelte noch, einige Erdhaufen abzutransportieren, danach soll der Bereich hinter den Luftgewehrscheiben asphaltiert werden. Das soll eine bessere Möglichkeit zum Räumen bei starken Schneefällen gewährleisten.

Skisprung-Legende Duffner hilft mit seiner Familie mit

Am Tag des Besuchs durch diese Zeitung war die gesamte Familie von Skisprung-Legende Christof Duffner im Einsatz. Seine Frau Manuela verbrachte ihren ersten Ferientag beim Zusägen der Bohlen für die letzten Absperrwände, die Drillingsmädchen transportierten die Reste zur Seite oder halfen beim Anzeichnen, an welchen Stellen gesägt werden musste.