von Hans-Jürgen Kommert

Ein neues, zumindest vorläufiges Domizil hat die Arbeitsgruppe „Aktiv für Schönwald“ für ihre Arbeit gefunden – und als Lager für die zahlreichen Oster- und Weihnachtsgruppen. Die ehemaligen Räume der Firma Wedo hinter dem Landmarkt Winterhalter stehen dazu zur Verfügung.

Wein aus dem Elsass

Das Hauptaugenmerk lag bei der Monatsbesprechung im Mai allerdings auf einem Ereignis, das „im Scheewald“ nur alle fünf Jahre stattfindet: die Französische Nacht Ende Juni. Sicher war zunächst, dass die Aktivisten im Durchgang zur Praxis von Rolf-Dieter Gruner ein Zelt aufbauen. Der Mediziner versprach dann auch, im Elsass Wein zu besorgen, schon einen etwas hochwertigen. Der soll später am Stand per Zehntelliter-Probierglas ausgeschenkt werden, alternativ gibt es auch Bier oder Wasser.

Leckeres vom Vesperbrett

Eine größere Diskussion gab der Entscheid über das Speisenangebot. Es soll ein Vesperbrett geben, entweder mit Schwarzwälder Spezialitäten oder französischen Käse-Leckereien. „Das große oder eher das kleine“, lautete die Frage. Wolfgang Schubert gab an, er habe einen „Zibärtle“-Baum fällen müssen, den er gerne als Grundlage für das (große) Vesperbrett spendieren wolle. Das ergebe etwa 60 runde Vesperbretter. Wem das Brett gefalle, der könne es ruhig mitnehmen und das Pfand damit verfallen lassen. Auf 2,50 Euro Pfand einigte sich die Gruppe. Doch auch das kleine Brettchen fand Anhänger. Am Ende einigten sich die Aktivisten darauf, etwa 20 kleinen und 50 große Brettchen fertig zu machen. Um weitere Einzelheiten wurde intensiv diskutiert.

Kapelle wird übergeben

Am heutigen Samstag, 25. Mai, um 11 Uhr wird der Gemeinde die sanierte Friedhofskapelle übergeben. Dazu sind der Gemeinderat sowie alle Spender und die Bevölkerung eingeladen, so Sprecher Manfred Fattler. Zunächst sollen alle Exponate gezeigt werden.

Fattler will Madonna zeigen

Aufgrund der hohen Zahl soll später eine Wechselausstellung gezeigt werden. Dazu will Fattler von der Gemeinde eine echte Rarität holen. In der Uhrmacher-Ketterer-Halle befinde sich eine weitere Madonna, die in der Kapelle bestens zur Geltung käme, so seine Meinung, was aber zunächst mit dem Bürgermeister besprochen werden müsse. Erneut sanieren müsse man die Bänke am Wanderparkplatz an der Kreisstraße. Fattler gab an, gemeinsam mit seiner Frau Theodora eine der Bänke im Landschaftsgarten farblich gestalten zu wollen.

An einem Strang ziehen

Damit kam der große Auftritt von Martin Moser und Hubert Waldvogel von der Ortsentwicklungsgruppe, die sich nur wenige Tage zuvor ebenfalls über die Situation der zahlreichen Bänke dort Gedanken gemacht hatte. Man solle in dieser Hinsicht an einem Strang ziehen, so deren Fazit. Hubert Waldvogel arbeitet seit zwei Jahren an einem Kataster der Bänke. Einig war man sich am Ende darüber, dass die Ortsentwicklungsgruppe ein Konzept vorlegen solle, nach dem man dann im Landschaftsgarten verfahren könne.