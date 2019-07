von Simona Ciubotaru

In der Umgebung hat man sich an das hochwertige Kulturprogramm schon lange gewöhnt – nur noch die Touristen aus den Großstädten wundern sich darüber, dass hier überregional bekannte Künstler gastieren. So gab es jüngst gute Unterhaltung mit dem Trompeter, Sänger und Entertainer Helmut Dold, der eine lebhafte, ulkige Show im alemannischen Dialekt bot: „De Hämme – ein badisches Original“.

Aus seiner Heimat, Kuhbach bei Lahr, bringt „de Hämme“ lebensnahe Geschichten mit – urkomisch, oft derb, aber nicht ohne Tiefgang. Humorvoll benutzt er mitunter die Polysemie, die Vieldeutigkeit von Begriffen – ein Hochgenuss für das Publikum. Dold trägt auch Texte anderer Mundartautoren wie Stefan Pflaum und Ottmar Schnurr vor, oder die des Schauspielers Martin Wangler, alias Fidelius Waldvogel.

„Gut gewürzt“ wird das Programm mit Witzen in der Version des Badischen, das man im Schuttertal spricht, und mit eigenen Kompositionen im Jazz-Swing-Stil. Sie sorgen für Belustigung bei den Zuschauern – zum Beispiel das Liedchen über das undefinierbare „Ding“ oder die Geschichte über die Flasche „Win“ (Wein), die der Hubert kauft und verschenkt. Die Flasche wird weiter durch ganz Europa verschenkt bis Hubert sie bei einer Tombola gewinnt.

Dass Kraftbündel Helmut Dold ein Multitalent ist, kann man nicht übersehen, denn er singt gut, schreibt witzige Texte und lebhafte Musik, schauspielert und macht dabei der badischen Heimat tolle Werbung. Der an der Musikhochschule Freiburg studierte Trompeter, großer Jazzliebhaber- und Interpret „de Hämme“ erobert schnell das Herz seines Publikums. Man lacht viel bei seiner Show, denn die Witze kommen wie am laufenden Band. Die Leute singen und machen begeistert mit.

Lustig war im Eschle der Moment, in dem Dold die Schönwälder mit der Aussage provozierte, dass sein Dialekt schöner sei. Der vielseitige und vor Ort bekannte Künstler Ewald Pfrengle, der im uralten Eschle aufgewachsen ist und es zum großen Teil auch restauriert hat, ließ sich auf einen witzigen Dialog mit lokaler Mundartfarbe ein. Was dabei rauskam, war die Erkenntnis, dass man einen Dolmetscher auf jeden Fall bräuchte, wenn man die bunte Vielfalt der authentischen badischen Kultur kennenlernen möchte.