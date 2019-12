von Hans-Jürgen Kommert

So gab es in diesem Jahr nur einen Sportler, genauer ein Team, das die Kriterien erfüllen konnte. Es sei ein Team Mensch/Tier, das im Sommer wie im Winter unterwegs sei, die Höhepunkte aber im Winter habe – mit dem Hundeschlitten. „Wir sind sehr stolz darauf, dass Musher Florian Bachmann mit Familie und Hunden zu uns gezogen ist – und anscheinend bieten die Wälder um Schönwald Hunden wie Musher besonders gute Bedingungen, denn nach dem dritten Platz bei den Europameisterschaften 2018, dem dritten Platz beim Alpentrail sowie dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft in den Jahren 2008, 2017 und 2018 in der Mitteldistanz bis 50 Kilometer in der Sechshundeklasse war er auch in diesem Jahr erfolgreich“, sagte Bürgermeister Christian Wörpel.

Im Februar hatte das Team Schönwald von Florian Bachmann in Wallgau in der Mitteldistanz mit dem Hunden Balu, Baghira, Socke, Neon, Wellja und Sandy erneut die deutsche Meisterschaft gewonnen. Dafür gab es jetzt die Sportlermedaille in Gold. Er trage bei vielen Antritten und auch Auftritten im Fernsehen den Namen des Ortes in die Welt, so Wörpel.

Passend zur Ehrung hatte der Bürgermeister eine ehemalige Sportlerin als Patin der Übergabe gefunden: Keine Geringere als die einstige Spitzen-Biathletin Simone Hauswald übergab dem erfolgreichen Schlittenhunde­sportler seine Medaille. Und – sie hat schon ein wenig Blut geleckt, konnte zusammen mit Bachmann feststellen, dass der Sport sehr anspruchsvoll auch für den Menschen ist. Man wird sehen, welche Früchte diese Freundschaft bringen mag.