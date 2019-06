von Maria Kienzler

Auf dem hinteren Fuchsbachhof gibt es heute ein großes Fest. Der Seniorbauer Robert Wernet kann mit seiner Ehefrau Anna die Goldene Hochzeit feiern.

Die Familie kommt komplett

Das Jubelpaar freut sich sehr, weil nicht nur die Geschwister kommen können, sondern auch alle Söhne und Töchter samt den Enkelkindern, die zwischen sechs und 24 Jahre alt sind. „Fast alle wohnen in Schönwald in nächster Umgebung, nur eine Tochter ist in den Nachbarort Brigach gezogen“, erzählt der ehemalige Fusbe-Wernet-Bur, wie er in seinem Heimatdorf genannt wird. Er wohnt mit seiner Frau zwar noch auf dem Hof, hat aber das Gebäude mitsamt dem Feld schon vor längerer Zeit an seinen Sohn Michael und Schwiegertochter Claudia übergeben, die im zweiten Stockwerk wohnen.

Tokio Beginn zehntägiger Feiertage anlässlich des Thronwechsels in Japan Das könnte Sie auch interessieren

Am 28. Juni 1969 wurde das Jubelpaar in der Weißenbacher Kapelle von Pfarrer Johann Riegelsberger getraut. Die goldene Hochzeit aber wird erst am 29. Juni gefeiert, weil am Samstag alle eingeladenen Gäste kommen können. In der Bruder-Klaus-Kapelle von Weißenbach findet zunächst um 11 Uhr ein Wortgottesdienst statt zum Gedenken an die Trauung vor einem halben Jahrhundert in der gleichen Kapelle. Nach der kirchlichen Dankfeier geht es auf die Escheck ins Gasthaus „Löwen“ zum Mittagessen.

Begegnung in Fischerbach

Während Robert Wernet das ganze Leben in seinem Heimatdorf wohnte, lebt die Jubelbraut nun seit genau 50 Jahren in Schönwald. Ein Jahr vor der Hochzeit lernten sich die beiden beim Strandfest in Fischerbach kennen. An der Kinzig blickte Anna Kornmaier zum ersten Mal tief in die Augen des Schönwälder Bauern und der Funke sprang sofort über.

Löffingen Neue Chance für das Auerwild Das könnte Sie auch interessieren

Dabei hätte Robert Wernet seine Anna schon einige Monate früher kennenlernen können, aber er hatte keine Ahnung, wie nahe sie ihm damals war. Als Roberts Cousin Anton Wernet aus Schonach 1968 im Kinzigtal seine Hochzeit mit der Schwester von Anna feierte, musste der Schönwälder am Abend mit dem Auto seine Eltern in Fischerbach abholen. „Für die Hochzeitsgesellschaft interessierte ich mich nicht, ich war ja auch nicht eingeladen“, gibt Robert Wernet ehrlich zu.

Das Glück winkt zweimal

Doch als er später das Strandfest besuchte, winkte ihm das Glück noch einmal zu und die zweite Chance verpasste er nicht. Schon ein Jahr später heirateten die beiden und die junge Ehefrau, die bisher in der Gastronomie gearbeitet hatte, wurde Bäuerin und Mutter von fünf Kindern.

Seine Rösser bleiben sein Hobby

„Ich verbrachte meine Schulzeit in der Weißenbacher Schule und nachher arbeitete ich zehn Jahre lang bei meinen Eltern auf dem Hof“, verrät Robert Wernet. Um seine Familie zu ernähren, war er dann bis zum Renteneintritt bei der Firma BIW in Schonach tätig. „Ich war nur Nebenerwerbs-Landwirt, aber meine zwei Rösser sind heute immer noch mein Hobby“, strahlt der Jubilar. Im Winter spannt er die Pferde vor seinen Schlitten, um Feriengäste durch den Schnee zu kutschieren und im Sommer dürfen die Touristen mit seiner Pferdekutsche fahren.