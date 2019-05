von Hans-Jürgen Kommert

Mit dem Putzeinsatz des Kindergartens St. Antonius endet am kommenden Montag auch in Schönwald die Umweltwoche, bei der das Umfeld einem Dorf- und Landschaftsputz unterzogen wurde.

Praktisch jeder Verein ist dabei

Von den Alphornbläsern bis hin zu den Wälderhexen hat sich dann praktisch jeder Verein in Schönwald an der Umweltwoche beteiligt. Wie in den Vorjahren kümmert sich der Kindergarten um den Landschaftspark. Die Richard-Dorer-Schule tat das in den Straßen und auf den Wiesen rund um Schule, Franzosenheim und Fußballplatz, dazu kamen die „Vogelstraßen“.

Wetter spielt nicht mit

„Wir wollten unsere Aktion eigentlich auf zwei Tage verteilen – der Wetterbericht machte uns aber einen Strich durch die Rechnung“, erklärte Schulleiter Bernhard Läufer – das Wetter gab ihm Recht.

Schüler finden alten Buggy

Hoch motiviert zogen die Schüler mit ihren Lehrerinnen in Richtung „Pfälzer Eck“ und Fußballplatz, allesamt bewaffnet mit Plastiktüten, die am Ende in blaue Müllsäcke eingetütet wurden. So manches kleine Kuriosum sei dabei zum Vorschein gekommen, berichtete Läufer. „Die Schüler kamen mit einem Kinderwagen an, also genauer einem Buggy.“ Anders als in vielen anderen Gemeinden gab es laut Bauhofleiter Christof Hock keine wirklich spektakulären Funde.

Weniger Müll am Wanderparkplatz

Dem allgemeinen Trend folgend, werde es auch in Schönwald immer weniger Müll im Vergleich zu den Vorjahren. „Der Wanderparkplatz an der Kreisstraße 5728 war früher eine Müllhalde. Seit der Parkplatz optisch deutlich aufgewertet wurde, liegt dort deutlich weniger Müll“, freute sich der Bauhof-Chef im Gespräch mit unserer Zeitung.

Froh über die Unterstützung

Für die Helfer ist es relativ einfach, ihren Einsatz zu planen. Jeder Verein erhält einen Plan, wo er eingesetzt wird, bestellt dann bei der Metzgerei im Ort so viele Vesper, wie er benötigt.

„Wir sind froh über die tätige Unterstützung“, sagt Manuela Banic, die die Umweltwoche seitens der Gemeinde Schönwald steuert. Allerdings wisse sie erst über die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer Bescheid, wenn ihr von der Metzgerei die Rechnung vorgelegt wird.