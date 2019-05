von Hans-Jürgen Kommert

Sehr gute Erfolge beim Turnernachwuchs, der ständige Mangel in Sachen Übungsleiter und hochkarätige Ehrungen standen im Vordergrund der 127. Hauptversammlung des Turnvereins Schönwald. Dringend benötigtes Geld brachte einmal mehr der Weihnachtsmarkt ein.

Während bei den Erwachsenengruppen ausreichend Übungsleiter zur Verfügung stünden, die auch regelmäßig ihre Fortbildungsveranstaltungen besuchten, sehe es im Kinder- und Jugendbereich wieder einmal nicht so gut aus, betonte die Vorsitzende Martina Faller. Aktuell hat der Verein 347 Mitglieder.

Jugend trainiert in einer Gruppe

Derzeit müssten alle jungen Turner, von der ersten Klasse bis zum Jugendalter, in einer Gruppe trainieren. Das sei normalerweise machbar, wenn genügend Übungsleiter vorhanden seien, doch höre Benjamin Maurer beruflich bedingt in den nächsten Wochen auf. Nach wie vor fehle ein Übungsleiter für die Jugend-Tanzgruppe.

Auch in diesem Jahr gab es reichlich Ehrungen beim TV Schönwald. Martina Kammerer und Roland Silberer gehören dem Verein seit 20 Jahren an und erhielten die Ehrennadel in Bronze. Die Ehrennadel in Silber für 30 Jahre Zugehörigkeit erhielten Inge Droll, Lisa Föhrenbacher, Rolf-Dieter Gruner, Elsa Kaltenbach, Jürgen Kuner, Ute Kuner, Barbara Rombach und Franz Zipfel. Seit 40 Jahren im TV sind Beate Bechtle, Lukas Duffner und Manfred Rütschle. Sie erhielten die Ehrennadel in Gold.

Harald Martin 60 Jahre im Verein

Ehrenmitglied nach 50 Jahren Vereinszugehörigkeit sind Gabriele Baier, Ursula Rösch und – nachgereicht nach dem vergangenen Jahr – auch Klaus Fehrenbach. Volle 60 Jahre gehört Harald Martin dem Verein an.

Das Raumschaftsturnier in Schonach, das seit acht Jahren gemeinsam mit den Nachbarorten über die Bühne geht, war auch für den Schönwalder als kleinsten der teilnehmenden Vereine bei einer Turngruppe von etwa 20 Mädels ein großer Erfolg. So konnte Jana Duffner im Geräte-Vierkampf den ersten Platz belegen, in der sehr starken Gruppe des gemischten Dreikampfs waren Luisa Bachmann mit Platz zwei und Luna Mark mit dem fünften Platz erfolgreich.

Sportliche Erfolge

Im gemischten Vierkampf (P2 bis P5) zeigten Leni Duffner (Platz eins), Marie Duffner (Platz zwei), Anna-Lena Bachmann (Platz drei) sowie Emily Fautz (Platz vier), gute Leistungen. Anfang Juni geht es für drei Tage gemeinsam mit Triberg und Schonach zum Landesturnfest. Wieder einmal gewünscht sei auch eine Übernachtungsparty in der Turnhalle.

Kassiererin Gabi Schätzle ließ mangels Stimme einen recht übersichtlichen Gewinn vermelden. Schriftführerin Gabriele Baier vertiefte den Rückblick der Vorsitzenden und nannte diverse Details auch aus den Sitzungen des Turnrats.

Tischtennisteam spielt um Aufstieg

Nach den Berichten der Jugend- und Erwachsenenabteilungen stach auch die Tischtennisabteilung mit einem starken Marco Fehrenbach und Martin Dilger hervor. Der TV nimmt demnächst an Aufstiegsspielen teil. Dazu gab es den Bericht von den Seniorinnen und der Frauengymnastik. – Renate Hund zeigte auf, dass die Damen ihre Ausflüge genießen. Bei den anstehenden Wahlen wurden Martina Faller und Gabriele Baier als Vorsitzende und Schriftführerin bestätigt.

Die Jugend-Übungsleiterinnen freuen sich schon auf die anstehenden Turniere und das Landesturnfest in Bruchsal. Teilnehmen wird der Turnverein selbstverständlich an der Umweltwoche Anfang Mai sowie an der Französischen Nacht. Geregelt auf eine ganz besondere Art wurde die Umsetzung der Datenschutzverordnung. Der Verein hängt sich an den Landesverband an.