Der Soziale und Kulturelle Treffpunkt Schönwald (SKT) hatte seine Mitglieder zur Hauptversammlung ins Eschle eingeladen. 29 der insgesamt 63 Vereinsmitglieder konnte Vorsitzende Monika Maaß begrüßen.

Maaß sprach in ihrem Bericht von einem bewegten Jahr, in dem der schmerzliche Verlust für sie und für den Verein durch den Tod von Klaus Maaß, der Mitgründer und Kassierer war, den SKT zur schnellen Umstrukturierung zwang. Das habe der Verein aber gut geschafft, indem Waltraud Kaufmann mit Martins Mosers Unterstützung kurzfristig die Kassenführung übernahm.

Helfer geben viel Herzblut

Auch andere Mitglieder engagierten sich für den Verein und ein besonderer Dank galt hierbei den ehrenamtlichen Helfern, die mit ihrer Arbeit im Café und bei Veranstaltungen das Zentrum im Eschle am Leben halten: Monika Walter, Waltraud Kaufmann, Erich Kaufmann, Regina Aipperspach, Bärbel Görner, Gisela Pillip, Karin Gehring, Marianne Kätsch-Jung, Isabel Schilli, Stephanie Sziegat, Monika Engel, Jutta Plachetka, Craig Metzinger sowie Ina und Udo Machon, Angela Hoffmann (ehemalige Schriftführerin) und Wolfgang Drieß (stellvertretender Vorsitzender), die als Mitgründer des Vereins sehr viel Herzblut, Zeit und Arbeit darin investierten.

Im vergangenen Jahr habe der Verein acht neue Mitglieder bekommen. Einen Austritt gab es wegen Umzug. Der SKT setzte mit Erfolg seine Veranstaltungsreihe fort. Es gab jeden Monat Lesungen, Konzerte, Vorträge, Theater, praktische Kurse für Kinder und Erwachsene. Ein Höhepunkt sei das Konzert mit Bilderversteigerung Klaus Maaß zu Ehren gewesen. Alle Geldeinnahmen des Abends gingen an den Verein. Zudem habe sich der SKT am Weihnachtsmarkt beteiligt. Der Neubürgertreff mit dem Bürgermeister werde gut angenommen und werde fortgesetzt, ebenfalls die wöchentlichen Sprachkurse in Deutsch und Englisch.

Generell seien die Veranstaltungen sehr gut besucht. Man vermisse jedoch die Kinder und mehr Angebote für sie. Jede Initiative in dieser Richtung sei dem SKT willkommen. „Wir sind für Sie alle da, für die Ureinwohner von Schönwald und für die Neuzugezogenen. Wir möchten Sie dazu einladen, aktiver unsere sozialen und kulturellen Angebote zu nutzen. Kommen Sie zu Kaffee und Kuchen, zum Spielen oder zu den monatlichen Aktionen. Bieten Sie uns Ihre Ideen an“, appellierte Maaß.

Betreuung für Flüchtlinge

Sehr wichtig sei dem Verein der soziale Aspekt. Regina Aipperspach berichtete über die Betreuung von Flüchtlingsfamilien aus Schönwald. Sie bat die Mitglieder um aktive Unterstützung dieses Projekts. Es sei nicht sehr zeitaufwendig, es ginge dabei meist um praktische Lebenshilfe.

Es folgten die Berichte der Kassiererin Waltraud Kaufmann, der Schriftführerin Regina Aipperspach und des Kassenprüfers Martin Moser. Letzterer fand alles in bester Ordnung. Mit allgemeiner Zustimmung folgte die Entlastung des Vorstands durch den Bürgermeister. Er bedankte sich im Namen der Gemeinde und des Gemeinderats beim SKT für seinen wichtigen sozialen und kulturellen Beitrag. „Ihr Verein ist, aus meiner Sicht, nicht mehr aus dem Leben Schönwalds wegzudenken“, sagte Christian Wörpel.

Beschlüsse der Sitzung

Beschlossen wurde der Haushaltsplan 2018 und 2019. Außerdem gibt es in Zukunft eine Aufwandsentschädigung für die sozialen Fahrten, die Kurse und an die Künstler, die im SKT auftreten, zu bezahlen.

Regina Aipperspach sprach noch über die Bestimmungen des Datenschutzes. Diese wurden schon mit dem Mitgliedsantrag von jedem Einzelnen unterschrieben. Der Verein hat eine neue Homepage und bräuchte noch jemanden, der sie betreuen möchte.