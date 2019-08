von Simona Ciubotaru

Es ist der siebte Tag des Workshops für kirchliche Musik unter der Leitung von Dirigent Dominique Sourisse aus Paris, der nun auch in Schönwald zu Hause ist. In der Uhrmacher-Ketterer-Halle sitzt der Chor im Halbkreis und hört den Anweisungen konzentriert zu. Dann hebt Sourisse mit einer eleganten Geste die Hände, das Klavier setzt an, die Sopran- und Altstimmen folgen ihm, sanft und klar, die Männerstimmen runden den Klang auf.

Tränen in den Augen

Die Zuhörer bekommen Gänsehaut, Tränen in den Augen. „Das passiert mir jedes Mal“, flüstert Ruxandra Fürtjes, die als Organisatorin und Dolmetscherin anwesend ist. „Es ist magisch und unglaublich, wie es jetzt schon klingt, ein gewaltiger Unterschied zum ersten Tag.“

Aus ganz Frankreich in den Schwarzwald

Was suchen 40 semiprofessionelle Chorsänger aus ganz Frankreich im Schwarzwald? Sie kommen von überall hierher: aus Paris, Bordeaux, Montpellier, der Normandie, Dordogne und Provence – von demselben Wunsch getrieben: auf höchstem Niveau zu musizieren. Denn das bietet der Workshop mit Sourisse an: eine schnelle Entwicklungsmöglichkeit der eigenen musikalischen Fähigkeiten durch intensive Arbeit wie in einer Meisterklasse, Stimmbildung mit professionellen Opernsängern, die Herausforderung eines anspruchsvollen Repertoires in zwei Abschlusskonzerten.

Streng und doch sehr nett

„Ich habe Dominique Sourisse durch den Dirigenten meines Chors kennengelernt“, erzählt Michel Rostagnat, Staatsbeamte und leidenschaftlicher Sänger. „Als ich gesehen habe, wie er arbeitet und wie ein Stück klingen kann, wenn er dirigiert, wollte ich zu diesem Workshop kommen. Dominique ist besser als andere Dirigenten – in seiner Präzision, in der Wahrnehmung der Nuancen und Feinheit bei der Detailarbeit, wie er die Sänger führt. Er ist streng und verlangt viel von uns ab, bleibt aber immer ruhig dabei und ist sehr nett.“

Seit zwei Jahren besuche er Sourisses Workshops und er werde wieder kommen. Ob er auch zu einem Adoptivschönwälder werden möchte, wie der Dirigent? „Vielleicht“, lächelt der Tenor charmant.

„Schleifen, schleifen, schleifen“

Dieses Jahr übernahm die Opernsängerin Elise Duclos aus Straßburg die Stimmbildung. Jeder Sänger übt drei Mal in der Woche mit ihr. Das Motto: „Schleifen, schleifen, schleifen.“ Es ist für den versierten Dirigenten und die Sänger eine große Herausforderung, in nur zehn Tagen zu einer harmonischen Einheit zusammenzuwachsen. „Wir leisten viel pädagogische Arbeit hier“, sagt Dominique Sourisse. Für ihn heißt es, permanent präsent zu sein, schnelles Agieren, Präzision.

Ausflüge in die Region

Sänger und Dirigent leisten sich auch ein bisschen Urlaub in Schönwald und der Umgebung. Ruxandra Fürtjes, ohne die hier nichts laufen würde, hat auch Ausflüge organisiert. Sie waren am Blindensee, an der Donauquelle und im Uhrenmuseum in Furtwangen.

Konzerte diese Woche

Am Dienstag ging es wieder los mit dem Gesangstraining. Und am Mittwoch gibt es eine Generalprobe mit dem Orchester. Denn am Donnerstag kommt die erste Feuerprobe in St. Georgen, vor dem Abschiedskonzert in der katholischen Kirche in Schönwald, am kommenden Freitag, 9. August, um 20 Uhr.