von Hans-Jürgen Kommert

Einen ausgezeichneten Einstand hatte der neue Oberschützenmeister Tobias Moser bei seiner ersten Hauptversammlung. Sein Rückblick war ein Dank für die Unterstützung, die ihm von allen Seiten gewährt werde, für die vielen ehrenamtlichen Stunden, die von nahezu jedem Mitglied der rund 230 Mitglieder geleistet werde, für die Loyalität, die man ihm entgegen bringt. Doch nicht nur Zeit werde investiert, so manches Mitglied bringe auch Geld ein. „Da wird einfach gemacht, ohne viel Aufhebens drum zu machen“, stellte er begeistert fest. So hätten einige Mitglieder um Malermeister Wolfgang Storz das Schützenstüble komplett renoviert – unentgeltlich.

Auch sportlich sei es gut gelaufen, der Verein sei stolz auf Vroni Storz, die es bis zur Deutschen Meisterschaft in München geschafft habe.

Veranstaltungen bringen Eigenmittel

Tolle Veranstaltungen hätten das nötige Kleingeld in die Kasse gespült – denn auch in diesem Jahr müsse investiert werden. „Wir kalkulieren nur mit Eigenmitteln“, versicherte er. Schatzmeister Armin Kuss konnte in seinem Bericht feststellen, dass Gelder da sind, dank starker Aktivitäten und einer restriktiven Geldpolitik. Zum Weihnachtsmarkt dürfe die Gemeinde wieder mit den Schützen rechnen, sagte der Oberschützenmeister, das Fest bringe dem Verein schließlich gute Einnahmen. Schriftführerin Sandra Storz berichtete über die Aktivitäten abseits der Wettkämpfe wie Fasnetausklang, französische Nacht und Nikolausfeier. Die Schützenwoche sei gut verlaufen.

Schussmeister Dietmar Kuner und seine Böllerschützen begannen 2020 mit dem allseits beliebten Neujahrsschießen. Am 6. Januar war dann der Fasnetstart, wo eine kleine Abordnung seit Jahren in Unterkirnach antritt. Dazu kamen Auftritte am Pfälzer Eck sowie bei der französischen Nacht.

Wahlen

Schützenmeister bleibt Klaus Storz, Sandra Storz Schriftführerin. Als Schatzmeister dient weiterhin Armin Kuss, Dietmar Kuner bleibt erster Schussmeister der Böllerschützen. Michael Lieckfeldt ist weiterhin Jugendleiter. Gebhard Kienzler übt sein Amt als stellvertretender Sportleiter weiter aus, Sebastian Storz bleibt dritter Beisitzer, auch Klaus Dold und Hans-Jürgen Hirt bleiben Kassenrevisoren.

Ehrungen

Auch geehrt wurde reichlich: Für 20 Jahre wurden Sandra Storz, Christina Storz, Stefanie Storz, Paul Scherer, Anton Peter, Alexander Kaltenbach und Alexandra Hausmann mit der Vereinsehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber des Deutschen Schützenbunds (DSB) für 25 Jahre ging an Bernd Gehring, Holger Baier und Michael Lichei. Die Vereinsehrennadel für 30 Jahre erhielten Herbert Kaltenbach, Werner Dieterle, Klaus Duffner, Martin Fehrenbach sowie Yvonne Schätzle. Für 40 Jahre wurde Rolf Hübner mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Seit 60 Jahren gehört Albert Weis der Schützenfamilie an – er erhielt neben einem Bild die Ehrennadel in Gold mit Ehrenkranz und der Jahreszahl 60. Seitens des Kreises und des Südbaschischen Schützenverbands zeichnete Rolf Hübner Johannes Fattler als Mitglied der Böllerschützen für sein Engagement aus. Zudem ehrte der Verein seinen langjährigen Oberschützenmeister Rudi Schätzle mit der Ehrenmitgliedschaft und als Ehrenvorstand.