von Hans-Jürgen Kommert

Im Haushalt der Gemeinde Schönwald sind für die laufende Straßenunterhaltung 50 000 Euro eingestellt. Vor einigen Wochen wurden gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Greiner die Straßen in Augenschein genommen. Das Büro stellte jetzt infrage kommende Straßen und mögliche Sanierungsverfahren mit den entsprechenden Kosten im Gemeinderat vor.

Inklusive Mehrwertsteuer und 15 Prozent Nebenkosten liegen die schlechtesten Straßen, die nicht im Sanierungskonzept der Gemeinde aufgelistet sind, bei fast 183 000 Euro – wobei keine Generalsanierung erfolgen soll, sondern lediglich Verbesserungsmaßnahmen, die wenigstens einige Jahre Ruhe versprechen. Der Bauhof soll künftig nur mehr Löcher flicken. Dem Gemeinderat oblag die Auswahl der Straßen, die saniert werden sollen.

Kämmerer Harald Hafner bekam die Aufgabe, in den Haushalt 2020 möglichst einen mindestens genauso hohen Betrag oder eher mehr einzustellen, denn die Sanierungen der anderen Straßen soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Gemeinde hofft auf attraktive Angebote

Indem die Gemeinde die Maßnahmen in einem größeren Block ausschreibe, hofft sie auf attraktivere Angebote der Firmen. Trotz der schon fortgeschrittenen Zeit hoffe sie außerdem, die betreffenden Straßen noch in diesem Jahr machen zu können. Dies zumal es nicht möglich sei, Haushaltsreste wie bisher in den neuen Haushalt zu übernehmen, wie der Kämmerer dem neuen Ratsmitglied Bernd Gehring auf dessen Anfrage mitteilte.

In erster Linie sei innerhalb der Ortschaft die Richard-Wagner-Straße betroffen, allerdings vor allem im unteren Bereich (Kosten knapp 36 000 Euro). Das Ingenieurbüro stellte aber auch den oberen Bereich als Bauabschnitt zwei vor (rund 19 540 Euro). Für beide Abschnitte schlägt das Büro den Auftrag einer Spritzdecke vor. Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sei reparaturbedürftig, auch hier soll eine Spritzdecke (23 650 Euro) Abhilfe schaffen. Da hier jedoch weitere Maßnahmen folgen sollen, wurde die Jahnstraße vorläufig hinten angestellt.

Im Außenbereich sei vor allem die Weißenbacher-Straße im Bereich von der Weißenbacher Höhe bis zum Anwesen Hirt (Schindelhaus) betroffen, wo der Schattenwurf eine Trocknung der Straße vorwiegend in der besonders intensiven Winterzeit verhindere und die Straße vor allem durch Frostschäden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Kosten liegen bei Anwendung des Dünnschichtverfahrens bei 32 310 Euro.

Sanierung in zwei Schritten

Die Verbindungsstraße zwischen Friedhof und Weißenbacher-Straße, die als Kurzverbindung sehr intensiv genutzt wird, soll ebenso in zwei Abschnitten saniert werden. Diese sieht die Gemeinde als recht dringlich an. Im oberen Teil drohe die Straße fast schon zu verschwinden. Dieser Teil soll für knapp 24 200 Euro eine neue Tragdeckschicht erhalten. In einem zweiten Schritt soll dann die Verbindung zum Rößle-Skilift im Dünnschichtverfahren verbessert werden, was 47 500 Euro kosten soll.

Die Verwaltung schlug vor, möglichst in diesem Jahr den Bauabschnitt eins der Richard-Wagner-Straße sowie den ersten Abschnitt der Verbindungsstraße zur Weißenbacher-Straße zu richten.

Adalbert Oehler beklagte, dass nur wenige innerörtliche Straßen zur Unterhaltung vorgesehen seien. Johannes Göppert meinte, dass man die eingestellten Haushaltsmittel praktisch in jedem Falle überziehen müsse, was ihn nicht wirklich störe.