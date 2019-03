von Hans-Jürgen Kommert

Seit Jahrzehnten ist die Kurgemeinde bestens versorgt in Sachen Musik durch den Musikverein Kurkapelle Schönwald, eine sehr rührige Truppe, die dank ihres engagierten Dirigenten Gerhard Feiertag Blasmusik auf einem sehr hohen Niveau spielt.

Rollierendes System im Vorstand

Bei den Wahlen des Musikvereins wurden aufgrund des rollierenden Systems die Vorstandsmitglieder Verena Kuner, Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit, Bernd Bruker, Vorsitzender Organisation Festbetrieb und Kassier Johannes Scherer auf zwei Jahre einstimmig im Amt bestätigt. Zu passiven Vereinsausschussmitgliedern gewählt wurden: Bruno Allgaier, Bernd Hettich, Herbert Kaltenbach, Ralf Burger.

Dorfmusikanten spielen auf

Eröffnet wie auch beschlossen wurde die Hauptversammlung durch die Dorfmusikanten, die ein Teil der Gesamtkapelle sind. Vorstandsmitglied Jennifer Scherer legte ihren ersten Jahresbericht vor. Sie führte aus, dass das Jahr sehr spannend gewesen sei, mit einer Fülle an Auftritten und sonstigen Aktivitäten.

Zum Teil wenig Resonanz im Dorf

Ein tolles Sommerfest, aber auch ein begeisterndes Jahreskonzert habe sie in guter Erinnerung. Leider habe man auch in diesem Jahr wieder einen Rückgang an Besuchern erleben müssen, vor allem stelle man fest, dass die Resonanz im Dorf sehr dürftig sei. Erfreulich sei, dass das Vororchester wieder proben könne – Jugendarbeit sei existenziell.

Zahlreiche Auftritte für Musiker

Deutlich detaillierter schilderte Schriftführerin Melanie Schmid das zurück liegende Jahr, was allerdings ebenfalls von der Vorsitzenden verlesen wurde. Zahlreiche Antritte zu weltlichen und kirchlichen Anlässen gab es für die Musiker.

Drei Nachwuchsmusiker geworben

Immer ein Höhepunkt sei das Benefizkonzert auf der Katharinenhöhe, doch auch das Sommerfest der Feuerwehr oder das Oktoberfest seien tolle Auftritte gewesen. Auch das Krippenspiel habe man musikalisch umrahmt – und natürlich sei die Kapelle auf etlichen närrischen Ereignissen präsent gewesen. Etwas mehr Erfolg als in den Vorjahren sei der jüngsten Nachwuchswerbung beschieden: drei Nachwuchsmusiker habe man gewonnen.

Herbe Verluste nach hohen Investitionen in Instrumente

Kassier Johannes Scherer führte aus, dass der Verein nach hohen Investitionen vor allem in Instrumente erneut herbe Verlusten gemacht habe. Nurmehr 326 Mitglieder, 63 davon aktiv, sind im Verein organisiert, wie Dirigent Gerhard Feiertag ausführte. Zehn Zöglinge, davon sieben Jungs, stünden hinten an – eine leider überall feststellbare Tendenz, so Feiertag.

Instrumente im Wert von 175 000 Euro

Zehn Ausbilder sorgten für den Nachwuchs. Er führte auch Statistik über Konzerte und Proben. Bei 58 Proben und 33 Auftritten sei es schwierig, alles zu schaffen. Dennoch konnte er einen Probenbesuch von knapp 85 Prozent sowie 79 Prozent Antritte bei den Konzerten vermelden, was deutlich „Luft nach oben“ biete. Der Wert der Instrumente belaufe sich derzeit auf über 175 000 Euro – auch in diesem Jahr käme das eine oder andere neue Instrument dazu.

Glanzlichter des Jugend- und Vororchesters

Jugendleiter Stephan Pfaff berichtete von den vielen musikalischen Höhepunkten des Jugend- und des Vororchesters. Wieder einmal ein Höhepunkt sei neben dem sehr erfolgreichen Auftritt beim Jahreskonzert auch das Benefizkonzert auf der Katharinenhöhe gewesen. 49 Proben und sieben Auftritte habe man gehabt, aber auch Spaß beim Zoobesuch und der Nikolausfeier.

Nachwuchswerbung am 7. Juli

Im laufenden Jahr werde man die Nachwuchswerbung auf neue Füße stellen – schon der Termin am 7. Juli zeige das auf. Für die Zukunft werde man wohl um eine Kooperation mit der Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen nicht herumkommen Notenwart Stefan Kupferer sprach von einem Repertoire von derzeit knapp 2500 Stücken, im vergangenen Jahr habe man unter anderem fünf Titel als Spende erhalten. Eine kleine Satzungsänderung in Sachen Datenschutzgesetz wurde einhellig angenommen.

