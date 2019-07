von Hans-Jürgen Kommert

Was als spontane Idee begann, wird nun zehn Jahre alt – das Schanzenfest in Schönwald. Es löste die einst klassische Bambinirallye vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle anlässlich der Läufe rund um Schönwald im Rahmen des Denzercups ab.

Speziell zugeschnittenes Rahmenprogramm

Am 3. und 4. August veranstaltet der Ski-Club Schönwald das inzwischen gewohnte alljährliche Schanzenfest an den Adlerschanzen. Im Rahmen dieser Veranstaltung feiern auch die Waterslider am 3. August ihr zehnjähriges Bestehen.

Das ist am Samstag geboten:

Um den runden Geburtstag gebührend zu feiern, gibt es sowohl für Besucher als auch Teilnehmer ein speziell zugeschnittenes Rahmenprogramm. Beispielsweise dürfen sich alle Waterslider freuen, die sich während der vergangenen Jahre ein längeres Becken gewünscht haben: Es gibt, zumindest in diesem Jahr, tatsächlich ein längeres Becken – noch nicht verraten wollen die Organisatoren allerdings, wie lang das Becken sein wird. Bei diesem Sport geht es darum, mit Anlauf möglichst weit über die Wasseroberfläche zu gleiten, etwa mit Skiern oder Snowboards.

Schönwald Skiclub Schönwald freut sich über Erfolge Das könnte Sie auch interessieren

Wettbewerbsteilnehmer haben freien Party-Eintritt

„Weiterhin erhalten alle Teilnehmer des Waterslide-Contests freien Eintritt zu Sliderparty sowie eine kostenlose Runde Zusatzenergie unseres Sponsors“, versprechen die Organisatoren um Andreas Hirt. Zudem wird für alle Funmobil-Teams die Teilnahme am Contest kostenlos sein, versprechen sie.

Das Beste aus den vergangenen Jahrzehnten

Auch der zeitliche Ablauf soll angepasst werden: Ziel sei es, den kompletten Samstag mit einem Programm zu füllen. So geht der Waterslide-Nachmittag passend zum Ausklang der Sportveranstaltung direkt in den musikalischen Abend über. Auch hier wird das Motto der Party an die zehnjährige Waterslide-Geschichte angepasst, das Motto des Abends lautet: „Best of 80er/90er/2000er“.

„So können alle Fans der 80er-Jahre ab 17.30 Uhr bis zum Sonnenuntergang das Beste genießen, was die 80er musikalisch zu bieten haben“, so die Veranstalter. Passend dazu gibt es noch eine 80er-Happy-Hour mit einem Getränk der 80er zu einem vergünstigten Preis.

Schönwald Gelungener Auftakt für die Waterslide-Saison Das könnte Sie auch interessieren

Ab 23 Uhr wird zum nächsten Jahrzehnt gewechselt – den 90ern. Auch hier wird es wieder eine spezielle Happy-Hour geben, welche zur Musik aus dem bunten Jahrzehnt passt. Den Abschluss der Party macht der 2000er-Block. Ab 1.30 Uhr steht alles im Zeichen der Musik aus den 2000ern. Auch hier wird die Happy-Hour nicht fehlen.

Und das ist am Sonntag los:

Das Programm am Sonntag bildet wie in den Vorjahren der Denzer-Cup-Volkslauf, die Bambini-Rallye und auch der spektakuläre Uphill-Run an der Schönwälder Adlerschanze, der schon in die siebte Auflage geht. Passend zur langen Geschichte des Ski-Club-Fests wird auch der traditionelle Hammellauf nach der letztjährigen Premiere wieder durchgeführt. Musikalisch wird der Sonntag von Matthias Rapp und seiner Akustik-Gitarre begleitet.