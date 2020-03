von Hans-Jürgen Kommert

Die Erste mit dem sehr erfolgreichen Jungschützen Pius Fattler belegte den zweiten Rang in der Kreis-Oberliga, verbunden mit dem Aufstieg in die Verbandsliga. Die Zweite landete mit einem ebenfalls jungen Schützen Timo Fehrenbach auf Platz eins und stieg in die Kreisliga auf.

In der Kreisklasse belegte die dritte Mannschaft Platz zehn, mit Vroni Storz hatte man eine sichere Schützin in den eigenen Reihen. Nach Abschluss der Rundenwettkämpfe schossen 15 Schützen der Schönwälder um die Kreismeisterschaften – und holten 13 Medaillen. Gold ging an Erika Kaltenbach mit den KK, zwei erste Plätze an Matthias Fehrenbach und Gebhard Kienzler (KK liegend). Vroni Storz erreichte zweimal Silber (Luftgewehr und KK-Liegend). Pius Fattler kam mit Silber (KK-Liegend) und Bronze (Luftgewehr) nach Hause.

Silber ging an Viviana Lieckfeldt und Timo Fehrenbach (Luftgewehr). Bronze ging zudem an Michael Lieckfeldt und Erika Kaltenbach (Luftgewehr) sowie en Edgar Eschle (KK-Liegend).

Die Jugend-Mannschaft mit Pius und Paul Fattler sowie Timo Fehrenbach belegte Platz eins, die Herrenmannschaft Platz sieben (Luftgewehr). Bei den Landesmeisterschaften traten zehn Schützen an. Vroni Storz erreichte Gold (KK liegend), Pius Fattler wurde Dritter mit dem Luftgewehr.

Bei den Wettkämpfen im KK Liegend wurde die erste Mannschaft Dritte in der Kreis-Oberliga – bester Einzelschütze Matthias Fehrenbach. Gemeinsam mit Gebhard Kienzler bestritt er zudem auch das Finale als Einzelschütze – er belegte den fünften Platz, Kienzler wurde Sechster. In der Kreisklasse belegte Schönwald II den zehnten. Platz, Thomas Kern war bester Einzelschütze. Die Königsdisziplin Dreistellungskampf sah eine Schönwälder Mannschaft auf Rang zwei, mit Gebhard Kienzler als bestem Einzelschützen.