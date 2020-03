Die Schule und die Kindertagesstätte in Schönwald werden schon ab Montag, 16. März, geschlossen, wie die Gemeinde Schönwald mitteilt.

Wochenlange Schließung

Der Schulunterricht und der reguläre Kindergartenbetrieb sollen voraussichtlich wieder ab Montag, 20. April, beginnen. In der Kindertagesstätte wird für diese Zeit eine Notbetreuung zu den üblichen Öffnungszeiten eingerichtet. In der Schule wird es bis zum Beginn der Osterferien eine Notbetreuung von der ersten bis zur sechsten Stunde geben.

Notbetreuung nur für bestimmte Kinder

Das Land Baden-Württemberg gibt vor, dass in beiden Einrichtungen aber nur Kinder betreut werden können, deren Eltern in systemrelevanten Bereichen (etwa Polizei, Feuerwehr, medizinisches und pflegerisches Personal, Lebensmittelproduktion und Infrastruktur) tätig sind. Diese Vorgehensweise wird auch von der Gemeinde Schönwald so umgesetzt.

Anmeldung bitte schnellstmöglich

Wer die Notbetreuung in Anspruch nehmen muss, sollte sich schnellstmöglich bis Sonntag, 15. März, 12 Uhr, per Telefon an die Leiterin der Kindertagesstätte (Gabi Hirt, Telefon 07722/59 88 oder E-Mail an kiga@schoenwald.de) oder an die Schulleitung (Schöne, Telefon 07724/ 8 83 55 70) wenden.

Lieber keine Betreuung durch Oma und Opa

Auf privat organisierte Betreuungsgruppen sollte verzichtet werden, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. Ebenfalls bittet die Gemeinde Schönwald darum, dass keine Kinderbetreuung von Großeltern oder von chronisch kranken Menschen übernommen wird, da diese Menschen zu den besonders gefährdeten Risikogruppen zählen.

Hallenbad und Sporthalle zu, Jugendgespräch abgesagt

Das Schönwälder Hallenbad wird ebenfalls vorsorglich – zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Coronavirus – ab Samstag, 14. März, ­bis auf weiteres geschlossen. Das Jugendgespräch, welches am 18. März geplant war, wird abgesagt. Die Schönwälder Sporthalle wird auch bis auf weiteres geschlossen. Öffentliche Veranstaltungen (Sport, Kultur und Freizeit) dürfen bis auf weiteres nur nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung durchgeführt werden. Für nähere Informationen können sich entsprechende Veranstalter an die Gemeindeverwaltung unter Telefon 07722/86 08 23 wenden.

Nachbartschaftshelfer gesucht

Zur Unterstützung der älteren Menschen im Ort, die aufgrund der aktuellen Risikolage die Öffentlichkeit meiden sollten, sucht die Gemeinde nach freiwilligen Helfern, welche im Rahmen einer Nachbarschaftshilfe beispielsweise kleinere Einkäufe erledigen würden. Interessierte und engagierte Bürger können sich hierzu mit der Gemeindeverwaltung unter Telefon 07722/86 08 23 in Verbindung setzen.

Rein vorsorgliche Maßnahmen

Die Gemeindeverwaltung von Schönwald bittet zudem, dass das Rathaus nur in dringenden Fällen und nach vorheriger Terminabsprache aufgesucht wird. Auch hierbei handelt es sich um rein vorsorgliche Maßnahmen, so die Gemeinde.