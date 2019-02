von Hans-Jürgen Kommert

Auch in diesem Jahr durften sich die Alpin-Skifahrer in Schönwald wieder über eine Ortsmeisterschaft freuen. Durchgeführt wurde sie nicht wie sonst am Weissenbach-Lift, sondern am Dobellift im Ort, bei herrlichem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen.

56 Teilnehmer gemeldet

Der Hang war noch immer ganz gut in Schuss – der Maschinenschnee hielt deutlich besser als der Naturschnee. Selbst der letzte Starter, Dirk Fehrenbach im Telemark-Stil, konnte sich über ausgezeichnete Bedingungen freuen. Ein großzügig gesteckter Riesenslalom sollte in zwei Durchgängen entscheiden, wer die Krone der Alpin-Rennläufer in diesem Winter tragen durfte. Jeder der 56 gemeldeten Teilnehmer konnte starten – alle kamen ins Ziel.

Die Familienwertung: Familie Deck (Platz drei), die Siegerfamilie Kienzler und die drei „Duffimädels“ auf Platz zwei (von links). Bilder: hans-Jürgen Kommert | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gerade mal vier bis fünf Jahre alt, doch auch sie fegten die Piste hinunter wie die Großen. Der älteste Starter war in diesem Jahr noch recht jung – Gemeinderat Johannes Göppert ist Jahrgang 1964, da gab es früher deutlich ältere Teilnehmer, wie beispielsweise Heinrich Schätzle, der sich mit über 80 Jahren noch mit den deutlich Jüngeren gemessen hatte.

Nico Kienzler setzt sich durch

Die Krone setzte sich auch in diesem Jahr ein Schonacher Mitglied des Skiclubs auf: Nico Kienzler konnte seinen Titel einmal mehr verteidigen – mit deutlicher Laufbestzeit in beiden Durchgängen setzte er sich erneut durch. Allerdings lag die härteste Konkurrenz für die Tagesbestzeit nicht etwa bei den Herren: Diese legte Miriam Dold als Ortsmeisterin hin, dicht gefolgt von Jugendmeisterin Sanja Kienzler, die nur drei Hundertstel langsamer war. Bei den männlichen Startern war die Jugendklasse nicht besetzt. Die Schülermeisterschaft der Mädchen sicherte sich Jana Duffner, Leon Deck wurde Ortschülermeister.

Siegerehrung im "Zuberstübchen"

Die Familienwertung aus drei Teilnehmern gewannen Nico, Anne und Sanja Kienzler vor den „Duffi-Mädels Jana, Leni und Marie. Den dritten Platz auf dem Stockerl sicherten sich Leon, Karin und Andreas Deck. Insgesamt nahmen elf Familien an der Familienwertung teil. Die Siegerehrung fand im Anschluss am „Zuberstübchen“ statt.