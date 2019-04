von Hans-Jürgen Kommert

Erfreut meinte Ehrenvorsitzender Hans Göppert bei der Hauptversammlung des Skiclubs: „Seit vielen Jahren haben wir in Janina Hettich wieder ein international erfolgreiches Mitglied; ich war beeindruckt von ihrem Auftritt beim Weltcup am Holmenkollen, vor allem als sie aufgerufen wurde als Mitglied des Skiclubs, das haben Millionen erlebt.“

Tolles Schanzenfest

Schriftführerin Manuela Duffner berichtete über ein tolles Schanzenfest als größte Veranstaltung des Skiclubs Schönwald. Hier müsse der Vorstand kaum etwas beitragen – „das macht dieses Team ganz allein“, freute sie sich. Derzeit liefen die Vorbereitungen für etwas ganz Großes: Im nächsten Jahr wird wohl eine Satzungsänderung die Zeit nach dem Vorsitzenden Hans-Georg Schmidt regeln. „Es wird deutliche Veränderungen in der Struktur des Vereins geben, denn es wird kein Vorsitzender gefunden werden, der so viel Verantwortung auf sich lädt, wie dies Hans-Georg 35 Jahre lang tat“, machte sie der Versammlung klar.

Wichtiger Datenschutz

Ein Lob gab es für Adolf Wehrle: Er habe sich akribisch Gedanken gemacht über die neue Datenschutzgrundverordnung, die anschließend von der Versammlung als Satzungsbestandteil beschlossen wurde. Manuela Duffner übte aber auch Kritik: „Wir haben nur wenige Ausschuss-Sitzungen, da wäre es schön, wenn mehr als maximal 15 der rund 40 Ausschussmitglieder anwesend wären.“

Gemeinsam mit ihren Stützpunkttrainern Ina Metzler (links) und Günter Faller (rechts) strahlt Janina Hettich – sie hat für den Skiclub und Deutschland den ersten Weltcupauftritt erfolgreich absolviert. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Einige junge Talente

Hans-Georg Schmidt freute sich sehr darüber, dass das neue Aushängeschild des Skiclubs, Janina Hettich, anwesend war. Gemeinsam mit ihr machten auch Christian Krasmann (bei der Jugendolympiade in Sarajewo) und Mathias Färber im Deutschlandpokal von sich reden, wie Spartenleiter Benjamin Hirt berichtete. Dazu betreuen Günter Faller und Ina Metzler gemeinsam mit weiteren jungen Trainern eine Menge junger Sportler, die hoffen ließen. Schmidt dankte den vielen engagierten Mitgliedern, den Skilehrern und Sportwarten, den Trainern wie auch den Helfern der Veranstaltungen des Vereins. Für die große Baustelle im Weißenbach, die bereits begonnen sei, reichten die Mitgliedsbeiträge bei Weitem nicht aus – rund 600 000 Euro sind veranschlagt, Helfer seien willkommen. Allen Sponsoren und Gönnern danke er ebenso wie denjenigen, die durch ihre Hilfe bei allerlei Veranstaltungen zur Finanzierung des Vereins beitragen.

Erfreulicher Kassenzuwachs

Seine Stellvertreter Dieter Dold und Carsten Droll leisteten ebenso gute Arbeit wie Manuela Duffner, daher sei ihm nicht bange, wenn er im nächsten Jahr die Verantwortung abgebe. Mit Evelyn Braun habe der Verein dank Carsten Droll jetzt endlich eine gute Kassiererin gefunden. Als kommissarischer Kassenwart konnte Schmidt, bereits in Zusammenarbeit mit ihr, erneut einen erfreulichen Zuwachs vermelden.

Vielfach aktiv

Die Erfolge der aktiven Sportler führten die Sportwarte auf, denn in allen angebotenen Wintersportarten hatte der Skiclub geglänzt. Dominic Fehrenbach konnte seine beiden jüngsten Langlauf-Hoffnungen Milena Pfaff und Lea Peter ins Spiel bringen. Es fehlten die Snowboarder, wie Carsten Droll mitteilte, der auch die Boarder des Landeskaders trainiert. Mit Colin Kern habe er einen sehr guten Sportler dabei, der allerdings von gleich zwei schweren Unfällen zurückgeworfen worden sei. Viel Spaß hatten auch die Alpinen in diesem Winter, wie Alpin-Sportwart Alexander Schätzle erklärte. Als stellvertretender Vorsitzender wurde erneut Dieter Dold gewählt, dazu Manuela Duffner als Schriftführerin. Neu in den Vorstand wurde Evelyn Braun als Finanzchefin gewählt. Auch die Sportwarte und Florian Kaltenbach sowie Thomas Hirt als Chef der Schülerschanzen wurden in ihren Ämtern bestätigt. Chef-Wirtschafter bleibt für ein Jahr Hans Peter.