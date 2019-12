Schönwald vor 3 Stunden

Sie sind die Fundamente des Ortes und dafür erhalten sie Wappenteller aller Stufen

Die letzte Sitzung des Jahres, stets dienstags in der zweiten Dezemberwoche, widmen Bürgermeister und Gemeinderat in der Kurgemeinde der Ehrung verdienter Sportler oder Mitmenschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Dazu geht es dann in die Uhrmacher-Ketterer-Halle.