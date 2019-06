von Hans-Jürgen Kommert

Kinder neigen laut Deutscher Herzstiftung immer weniger dazu, sich selbst zu bewegen. Die Antwort darauf ist das Präventionsprojekt „Skipping Hearts – Seilspringen macht Schule“. Wie Schulleiter Bernhard Läufer im Gespräch mitteilte, habe die Richard-Dorer-Schule Schönwald mit ihrer jeweils vierten Klasse schon an dieser Aktion teilgenommen – und sie tat das auch in diesem Jahr wieder. „Wir sind schließlich eine bewegte Schule“, sagte der Schulleiter.

Vor 20 Jahren war das normal

Muskeln funktionieren am besten, wenn man sie trainiert. Das gilt auch für den Herzmuskel. Viele Mädchen und Jungen im Alter von etwa zehn Jahren hätten erfahrungsgemäß selten oder nie die Gelegenheit gehabt, Seilspringen zu erlernen, berichtete die Projektleiterin der Stiftung, Vera Sulzmann, vor Ort. „Was vor 20 Jahren normal war, ist heute eher die Ausnahme.“

Das Elternhaus entscheidet

„Früher hat praktisch jedes Kind Seilspringen gelernt, heute gibt es nur dann Gelegenheit dazu, wenn es die Eltern direkt fördern oder das Kind von allein auf die Idee kommt“, erzählte sie auch den Eltern, die um die Mittagszeit in die Sporthalle eingeladen waren, um zu erleben, was ihre Kinder in nur zwei (Schul-)Stunden mit den Seilen erlernt hatten – und das war ganz schön viel. Da wurde normal gesprungen oder zu zweit mit einem Seil, auf einem Bein oder mit dem Seil überkreuzt.

Am Ende schnappten sich Vera Sulzmann und Bernhard Läufer sowie zwei Schüler zwei lange Seile. Jeweils ein Schüler oder eine Schülerin konnten in dieser Zwickmühle zeigen, dass auch das Seilspringen beim Seilspringen beherrschbar ist.

Dann lud Vera Sulzmann die jüngeren Schüler und die Eltern ein, sich selbst zu betätigen. Und am Ende konnte, wer wollte, sich ein hochwertiges Seil für Zuhause zum Seilspringen zulegen.