von Hans-Jürgen Kommert

Wie üblich recht flott ging die Hauptversammlung der Alphornbläser über die Bühne. 26 Mitglieder begrüßte Vorsitzender Bruno Baier in der „Schwarzwaldtanne“. Besondere Grüße richtete er an Bürgermeister Christian Wörpel und die Gemeinderäte Johannes Göppert und Hans-Peter Schwer.

Eigene Vereinsfahne auf badischer Basis

Und noch weitere Gäste waren dabei. Immer wieder für eine kleine Überraschung sind die Schweizer Freunde Pia und Hans-Peter Süß gut: In diesem Jahr überbrachten sie den lustigen Musikanten eine eigene Vereinsfahne, die auf der Basis der badischen, rot-goldenen Flagge und dem Schönwälder Wappen fußt.

Vom Neujahrsschießen bis...

Begonnen hatte das Vereinsjahr mit dem Neujahrsschießen der Böllerschützen, bei dem auch die Alphörner erklangen. Das Wintercamp, der Vatertagshock und Abendkonzerte am Vereinsheim am Pfälzer Eck sowie ein Alphorntreffen im Kleinwalsertal waren weitere Höhepunkte im Jahreslauf.

...zur Vereinsheim-Verschönerung

Sie wechselten sich ab mit Arbeiten zur Verschönerung des Vereinsheims. In diesem Jahr soll am Pfälzer Eck ein Wegkreuz aufgestellt werden, die Holzarbeiten seien im Gange. Einen Zugang konnte er mit Martin Moser bei den Aktiven verbuchen. Daneben gab es einen von Hans Peter organisierten Ausflug ins Elsass mit Besichtigung der Hochkönigsburg.

Vier neue Passivmitglieder

Einen stabilen Kassenbestand konnte Kassiererin Gabriele Baier vermelden. Vier neue Passivmitglieder wurden im Berichtsjahr neu aufgenommen, so dass der junge Verein nun 46 Passivmitglieder hat. Einen ganz besonderen Dank sandte der Vorsitzende in Richtung der vielen Freunde und Gönner des Vereins, so stellten Elsa und Herbert Kaltenbach regelmäßig ihr Zelt zur Verfügung, dazu gab es für den Vatertagshock viele Kuchenspenden.

36 Auftritte und zehn Proben

Über Auftritte und Proben berichtete Schriftführer Johannes Fattler. Zehn Proben standen 36 Auftritte gegenüber, die weitaus überwiegende Mehrzahl fand auswärts statt, so auch erneut in Triberg beim Weihnachtszauber.

Wörpel lobt die kulturelle Bereicherung

Bürgermeister Christian Wörpel lobte die Alphornbläser für die kulturelle Bereicherung. Sie würden auch die Gemeinde nach außen vertreten und stellten stets etwas Besonderes dar. Auch im laufenden Jahr konnte man die Alphörner schon erleben. Und auswärts werden sie ebenso wieder viel unterwegs sein, mittlerweile genießen sie weithin einen ausgezeichneten Ruf. Am 30. Mai findet der weithin bekannte Vatertagshock statt.

Datenschutzverordnung macht Arbeit

Wie in vielen anderen Vereinen traf es auch die Alphornbläser in Sachen Datenschutzverordnung. Bruno Baier legte eine Satzungsergänzung vor, die von der Versammlung einstimmig beschlossen wurde.