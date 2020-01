Wie mehrfach berichtet, haben sich auch die beiden Ferienland-Dörfer Schonach und Schönwald daran beteiligt. Unter dem Motto „Die Kuckucksuhrendörfer“ wirken mehr als 30 Leistungsträger aus verschiedenen Bereichen am Projekt mit, angefangen von Übernachtungsbetrieben, der Gastronomie, Direktvermarktern, Handwerksbetrieben bis hin zu Partnern aus dem Event-/Veranstaltungsbereich, wie zum Beispiel dem SKT Schönwald oder Bauernhöfe, welche die „Stalltüren“ für Besichtigungen öffnen.

Zwei regionale Anbieter aus dem Ferienland nutzen die Gelegenheit und präsentierten sich auf dem Dorfurlaub-Stand während der CMT in Stuttgart. Holzbildhauer Frank Faller aus Schönwald stellte seine „Pomme sur Prisen“ vor, während die Familie Ritter von der Obstbrennerei Rothenhof in Furtwangen-Schönenbach „Geistvolles“ präsentierte. Aber auch für die beiden Kuckucksuhrendörfer Schonach und Schönwald sowie für die weiteren Leistungsträger wurde mittels eines Flyers kräftig die Werbetrommel gerührt.

Ziel des Projekts soll sein, dass Dörfer im ländlichen Raum als attraktive Lebensräume erhalten bleiben, dass sich Vermieter und weitere regionale Leistungsträger zusammenschließen und für den Schwarzwald ein anspruchsvolles Landurlaubsangebot entwickeln. Gleichzeitig soll auch das Interesse nach regionalen Produkten geweckt werden, sowohl bei den Feriengästen als auch bei der heimischen Bevölkerung und der Gastronomie.

Eine eigens dafür erstellte Internetseite informiert den Verbraucher und Feriengäste über die Möglichkeit, regionale Produkte vor Ort zu finden. Ferner werden auf dieser Seite die beiden Kuckucksuhrendörfer sowie alle am Projekt beteiligten Leistungsträger mit ihrem breiten Angebot vorgestellt.

Mitmachen

Da es sich hier um ein offenes Projekt handelt, können selbstverständlich weitere Leistungsträger jederzeit das Dorfurlaub-Angebot bereichern. Am Donnerstag, 13. Februar, findet der nächste Runde Tisch statt. Hierzu sind alle bisherigen Leistungsträger sowie Neu-Interessierte eingeladen. Das Treffen findet im „Eschle“ des Sozialen und Kulturellen Treffpunkt Schönwalds (SK), Hauptstraße 6, statt. Los geht‘s um 19.30 Uhr. Interessierte können sich aber auch einfach an die örtliche Tourist-Infos wenden: in Schonach an Steffi Laube, Telefon 07722/9 64 81 14, E-Mail http://s.laube@schonach.de ; in Schönwald an Hans-Peter Weis, Telefon 07722/86 08 32, E- Mail http://hans-peter.weis@schoenwald.de . Allgemeine Infos zum Projekt gibt es bei der Schwarzwald Tourismus , Heide Glasstetter, Pforzheim, Telefon 07231/1 47 38 16, Fax 07231/1 47 38 20, E-Mail http://glasstetter@schwarzwald-tourismus.info Das Projekt im Internet: